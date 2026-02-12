將軍澳即撈海鮮火鍋放題 午市$248食足4個鐘 宵夜$268無限時坐到凌晨3點

將軍澳再有新火鍋選擇。「太平洋火鍋」進駐 The Parkside，佔地約4,500呎，主打海鮮火鍋放題，並加入熟食自助區元素，當中包括清蒸大閘蟹、烤榴槤等任食選項。餐廳同時推出馬拉松式用餐時段，午市連下午茶可食足4小時只需$248，宵夜更可以$268 無限時坐到凌晨3點。



4,500呎即撈即煮海鮮放題 餐廳以海洋為主題，空間寬敞，卡位式設計適合一家大細或朋友聚餐。店內的海鮮魚缸提供多款海鮮，包括大頭蝦、鮑魚、白沙蜆、大閘蟹等可即叫即撈，再即場烹煮。想吃熟食亦有選擇，自助區供應清蒸大閘蟹、烤榴槤，以及蒜蓉生蠔、小龍蝦等燒烤小食，另有椰子、西瓜、哈密瓜等水果。湯底則主打五指毛桃，味道清甜帶椰香，用來配海鮮較為清爽；另可加 $50 轉豬肚雞或銀耳椰子雞。晚市時段亦提供升級選擇，可延長用餐時間，並加入安格斯牛肩胛等食材。





午市$248 食足4個鐘 宵夜$268 無限時坐到凌晨3點 收費以時段劃分。午市「午休馬拉松」由12時至4時，成人$248；晚上9時後為深宵時段，成人$268，可任食至凌晨3時（最後落單時間為2:30am）。至於6pm至9pm晚市，則設 $298 2小時及$398 3小時套餐。



太平洋火鍋訂座時段及收費

太平洋火鍋 地址： 將軍澳唐俊街18號The Parkside地下G07號舖 電話： 6945 4234 營業時間： 12:00 - 03:00 價錢： 午市 $248起、晚市 $258起、宵夜 $268起（設加一服務費） 兒童優惠： 90cm以下免費；90cm-130cm享小童價

