注入運動機能的都市休閒服 9m88柯煒林演繹科技布料的日常穿搭

運動品牌lululemon的全新EasyFive系列，將品牌經典褲款的日常機能再升級，以頂尖運動科技應用於日常休閒服飾設計。新系列採用猶如牛仔布的 Utilitech斜紋布料，擁有輕柔彈性與具乾衣抗皺效能，完美融合舒適、時尚與多場景適應力。台灣歌影雙棲才女9m88與香港影壇新星柯煒林(Will)，早前在電影《大濛》合作後，近日再度聯手演繹EasyFive系列。
以型格稱著的9m88指，一直是lululemon 的愛好者，她說，「只要到不同城市旅遊，我一定會去逛lululemon，總能發現驚喜的配色與款式。」9m88對Will一改電影中的復古形象、換上俐落休閒造型的反差亦感到期待。9m8表示，這次的搭配完美呈現出自己追求效率的獨有風格，因為EasyFive兼顧了舒適度和機動性，更定義了多樣卻獨特的穿搭風格，讓她在今年即將投入新專輯創作或日常時刻，都能讓她輕鬆切換都會女性著裝。
Will之前一直很喜歡lululemon的運動服，這次試穿 EasyFive休閒款式讓他大感驚喜，版型挺身，布料摸起來卻輕柔，活動時完全自在，即使是長時間穿著都不會感覺束縛，在快節奏的香港都市生活中，都能從容轉換。對Will而言，EasyFive的多樣性是最大亮點：「不論是休息、工作或旅行時，EasyFive系列讓我可以輕鬆切換場景，不用刻意更換褲子。」
EasyFive系列亮點Utilitech斜紋布料，猶如經典牛仔布般畢挺，不但擁有輕柔彈性，還具備乾衣抗皺效能。此外，經典五口袋設計，包括插手口袋，內含零錢袋及隱蔽式插袋隔層。剪裁以經典直筒剪裁及新增鬆身褲款，滿足不同身型與風格場合需要。