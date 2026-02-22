注入運動機能的都市休閒服 9m88柯煒林演繹科技布料的日常穿搭

運動品牌lululemon的全新EasyFive系列，將品牌經典褲款的日常機能再升級，以頂尖運動科技應用於日常休閒服飾設計。新系列採用猶如牛仔布的 Utilitech斜紋布料，擁有輕柔彈性與具乾衣抗皺效能，完美融合舒適、時尚與多場景適應力。台灣歌影雙棲才女9m88與香港影壇新星柯煒林(Will)，早前在電影《大濛》合作後，近日再度聯手演繹EasyFive系列。

以型格稱著的9m88指，一直是lululemon 的愛好者，她說，「只要到不同城市旅遊，我一定會去逛lululemon，總能發現驚喜的配色與款式。」9m88對Will一改電影中的復古形象、換上俐落休閒造型的反差亦感到期待。9m8表示，這次的搭配完美呈現出自己追求效率的獨有風格，因為EasyFive兼顧了舒適度和機動性，更定義了多樣卻獨特的穿搭風格，讓她在今年即將投入新專輯創作或日常時刻，都能讓她輕鬆切換都會女性著裝。