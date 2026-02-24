灣仔23載莎巴馬來西亞餐廳停業2周 馬拉華僑熟客深感可惜接手回歸

人生如戲，未到最後關頭，結局也未知如何。去年12月中，屹立灣仔23載、蔡瀾曾推介的莎巴馬來西亞餐廳，因經營環境困難、生意下跌，傳出結業消息。原本今年2月8日結業，因一位捧場多年馬來西亞華僑熟客看到《am730》報導深感可惜，接手經營。劇情峰迴路轉，餐廳得以起死回生。

蔡瀾稱香港最正宗馬來西亞菜

餐廳由吉隆坡華人財哥於2002年創辦，身兼大廚的他選用馬來西亞香料入饌。著名食家蔡瀾生前不時光顧莎巴馬來西亞餐廳，曾在著作《蔡瀾常去食肆》中推介，稱莎巴為「香港最正宗的馬來西亞菜」，又讚「肉骨茶也是至今在香港嘗到最好的，海南雞飯也做得出奇的好吃。」早年更憑地道口味成為馬來西亞領事館及馬來西亞旅遊促進局職員的飯堂，更連續十年獲米芝蓮推介。

招牌作海南雞飯選用三黃雞，浸秘製雞水時間拿捏得宜，皮爽肉滑。薑蓉和辣醬由財哥調製，味道天然。雞油飯加入自家煉製的雞油、乾蔥、蒜蓉、香茅一齊煲飯，油香味濃。肉骨茶做法講究，先以慢火2小時熬煮豬骨湯，隔渣後加入腩排、當歸、黨蔘、紅棗、桂圓、杞子及甘草等再熬6小時，藥材味突出，味道甘甜。