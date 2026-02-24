灣仔23載莎巴馬來西亞餐廳擬結業 熟客看《am730》報道後做白武士接手重開

人生如戲，未到最後關頭，結局也未知如何。去年12月中，屹立灣仔23載、蔡瀾曾推介的莎巴馬來西亞餐廳，因經營環境困難、生意下跌，傳出結業消息。原本今年2月8日結業，因一位捧場多年馬來西亞華僑熟客看到《am730》報道深感可惜，接手經營。劇情峰迴路轉，餐廳得以起死回生。

蔡瀾稱香港最正宗馬來西亞菜 餐廳由吉隆坡華人財哥於2002年創辦，身兼大廚的他選用馬來西亞香料入饌。著名食家蔡瀾生前不時光顧莎巴馬來西亞餐廳，曾在著作《蔡瀾常去食肆》中推介，稱莎巴為「香港最正宗的馬來西亞菜」，又讚「肉骨茶也是至今在香港嘗到最好的，海南雞飯也做得出奇的好吃。」早年更憑地道口味成為馬來西亞領事館及馬來西亞旅遊促進局職員的飯堂，更連續十年獲米芝蓮推介。

招牌作海南雞飯選用三黃雞，浸秘製雞水時間拿捏得宜，皮爽肉滑。薑蓉和辣醬由財哥調製，味道天然。雞油飯加入自家煉製的雞油、乾蔥、蒜蓉、香茅一齊煲飯，油香味濃。肉骨茶做法講究，先以慢火2小時熬煮豬骨湯，隔渣後加入腩排、當歸、黨蔘、紅棗、桂圓、杞子及甘草等再熬6小時，藥材味突出，味道甘甜。

師奶熟客頂手 可是兩年前開始，隨著港人消費模式轉變，財哥感慨：「生意下跌了三分之一，晚市成條街都無人，實在好難經營落去！」原本打算今年2月8日結業，沒料到馬來西亞華僑熟客Anna看見《am730》報導後，主動聯絡財哥，洽談接手事宜，由客人角色轉為投資者繼續營運餐廳，財哥與廚房拍擋及樓面舊班底繼續留低，依然由他們主理出品，菜單及價錢不變。老闆娘Anna接受《am730》電話訪問表示：「我係馬來西亞華人，嫁來香港做師奶住銅鑼灣，幫襯了多年，鍾意食海南雞、肉骨茶、喇沙，覺得味道夠正宗。次次食海南雞都好滑；肉骨茶落足香料。當知道莎巴話要結業，好可惜，因為香港不多正宗啱口味的馬拉菜。我想接手試一試，同業主傾三年租約，減少少租。依家我日日都在舖頭，同財哥一齊構思新菜，如黃咖喱、海鮮，迎合年輕客路，希望吸引更多客群。」

舊班底感恩：繼續有工開！ 對於有知音人欣賞財哥的食物，將23載心血結晶保存下來，財哥覺得開心和感恩。拍擋徒弟阿榮表示：「我就覺得好神奇啦！可以話峰迴路轉，原本準備哂要拆野清場，去到臨尾幾日知道有人接手，對我嚟講真係好消息，起碼唔使擔心前路，繼續有工開！」

莎巴馬來西亞餐廳 地址：灣仔灣仔道177-179號保和大廈地下1號舖 電話：5922 2218 營業時間：11:00-15:00，17:00-20:30