千両全新春季限定餐目 多款產地直送魚鮮/時令活蠔 會員可享8折優惠

春天向來是品嚐海鮮的好時節。千両即日起推出「春の味覺」限定餐目，由即日起至4月8日期間供應8款季節料理，主打多款產地直送魚鮮，以刺身及壽司盛合為重點，帶來一系列春日旬味選擇。主打產地直送魚鮮及時令活蠔，帶來多款刺身、壽司及燒物選擇，其中一款壽司盛合更有會員8折優惠，即睇以下詳情。

焦點之一為「春之魚鮮直送七點刺身盛」（$295/客），嚴選七款產地直送魚鮮，每周新鮮空運到港，並配上日本時令活蠔。盛合配以海膽醬油提鮮，提升整體層次。不同魚種經細緻刀工處理，呈現各自質感與鮮味，適合希望一次過品嚐多款時令魚鮮的人。刺身內容會因應每日到貨情況調整，食客亦可按個人口味，自選兩隻日本時令活蠔或原條魚刺身。

另一主打為「春之壽司六點盛」（嘗味價$223/客）。盛合包括六款壽司，由清爽至濃郁不同口味。當中包括櫻鯛配柚子味噌壽司，以春季當造櫻鯛配搭微酸醬汁及柚子味噌，平衡魚脂；墨魚配海膽泡沫壽司則以綿密海膽泡沫襯托爽脆墨魚，口感對比鮮明。赤貝分別製成壽司及裙邊卷，一次呈現兩種質感。其餘還有平目配炙燒裙邊壽司、深海紅蟹壽司及拖羅蓉三文魚籽壽司，整體組合層次分明。此盛合凡是千両及万両會籍會員可享8折優惠。

三款時令蠔料理

今次餐目亦加入多款蠔料理，包括兩款時令活蠔及一款燒蠔。長崎產時令活蠔「小長井」（55元/件）盛產期一般由冬季至春季，天氣轉冷後蠔肉更見飽滿，顆粒較大，口感鮮甜多汁。北海道產時令活蠔「丸衛門」（55元/件）全年均有供應，冬春時期肉質尤其肥厚，以甘甜鮮味突出、腥味較少見稱。

熟食方面則有黑松露鵝肝燒蠔（48元/件），選用鮮活肥蠔配上鵝肝慢火燒製，讓油脂釋放，再綴以黑松露提香，口味較為濃厚。

