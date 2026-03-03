「芝麻美食市集」人氣品牌晒冷 芝麻卷/芝麻湯圓/芝麻雪糕/芝麻心太軟

近期烘焙界大熱黑芝麻，連美食市集都以黑芝麻為主題。香港首個「芝麻市集」將於3月13日至15日於黃大仙竹園小食街登場，匯聚多個人氣小店品牌，免費入場，讓各位芝麻控沉浸於芝麻甜點世界之中。搭指定平台的士更有出行優惠，可獲得高達$75優惠券。

福元湯圓首次參加市集 「芝麻市集」以「HK Select市集Vol.1 - 芝麻街」為主題，搜羅城中多個人氣焙烘甜點品牌，齊集黑芝麻糊、芝麻湯圓、芝麻雪糕、芝麻卷、芝麻球、芝麻心太軟等傳統及創新美食，有經典傳統的，亦有新派限定作。當中包括47載老字號均香餅家，預告將會以傳統港式糯米糍注入芝麻新玩法，帶給大家驚喜口感。米芝蓮小食推介、逾40年老字號糖水舖福元湯圓，首次參加市集，帶來外皮軟糯Q彈、內餡香濃綿密的流心黑芝麻湯圓。

星級主廚杜拜絲黑芝麻炸包 由前五星級酒店包點大廚Hazel主理、新蒲崗人氣名店「理想餅店」，為市集專誠研發三款炸包：近期大熱杜拜絲黑芝麻炸包、杜拜絲開心果炸包及日式咖啡牛肉炸包，將會在市集首度發售。更供應花生芝麻流心撻及芝麻麻糬麵包，款式夠獨特！ 由星級甜品主廚 Ricky Wong 主理的La Viña巴斯克焦香芝士蛋糕專門店，除了招牌黑芝麻麻糬巴斯克芝士蛋糕，還有黑芝麻泡芙，今次為市集特意創作全新的中西合璧甜品，為保持神秘感，屆時才揭曉。

芝麻櫻花草莓杜拜朱古力綿花糖 自設雪糕工場的堅尼地城人氣甜品店想甜嚐甜，將會帶來招牌甜品外脆內軟流心爆漿的心太軟、自家製雪糕、窩夫等，融合傳統港式元素與西式創意。自家製高質甜品店At Food Factory，近年爆紅開心果杜拜朱古力綿花糖及開心果古力球，今次特別推出全新限定口味：芝麻及櫻花士多啤梨杜拜朱古力綿花糖，相當有新意！社企糕點時光招牌產品流心芝麻卷，又稱菲林芝麻卷，以傳統手法捲覆七圈，外層煙韌彈牙，內餡加入特濃芝麻流心醬，再捲入炒香黑白芝麻粒，芝麻香氣有多重層次。

HK Select 市集Vol.1黑芝麻市集 地點：黃大仙竹園街市小食街 時間： 3月13日5pm-9pm，3月14至15日1pm – 9pm 門票﹕免費入場 其他交通方法：從港鐵黃大仙站E出口轉乘專線小巴38M直達竹園廣場，或乘搭多條巴士路線，如1、103、11C、40等前往。