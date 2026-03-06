與毛孩一起乘船遊維港 香港小輪復活節狗狗慈善維港遊 海上寵物遊樂區/海上寵物市集

復活節假期將至，由香港小輪（集團）有限公司主辦的「狗狗慈善維港遊」將於4月6日舉行，邀請寵物主人帶同愛犬登船暢遊維港，在欣賞海港景色的同時參與慈善活動，支持本地動物福利。

「狗狗慈善維港遊」將於4月6日上午11時至下午1時由北角東渡輪碼頭出發，參加者可選擇「一人一狗」或「兩人一狗」組合，票價分別為$280及$480，讓主人與愛犬一同享受兩小時的海上旅程，飽覽維多利亞港兩岸景致。

海上寵物遊樂區/海上寵物市集

船上亦設多項寵物主題活動，包括「海上寵物遊樂區」，讓狗狗自由活動及結識新朋友；「海上寵物市集」則提供多款寵物用品、小食及攝影服務。碼頭當日亦會舉行狗狗領養日，為待領養狗隻尋找新家庭，宣揚「領養不棄養」的訊息。現場同時設有萌寵打卡位，方便主人與毛孩合照留念。