生活
出版：2026-Mar-06 13:00
更新：2026-Mar-06 13:00

與毛孩一起乘船遊維港 香港小輪復活節狗狗慈善維港遊 海上寵物遊樂區/海上寵物市集

Joe487993

復活節假期將至，由香港小輪（集團）有限公司主辦的「狗狗慈善維港遊」將於4月6日舉行，邀請寵物主人帶同愛犬登船暢遊維港，在欣賞海港景色的同時參與慈善活動，支持本地動物福利。

「狗狗慈善維港遊」將於4月6日上午11時至下午1時由北角東渡輪碼頭出發，參加者可選擇「一人一狗」或「兩人一狗」組合，票價分別為$280及$480，讓主人與愛犬一同享受兩小時的海上旅程，飽覽維多利亞港兩岸景致。

海上寵物遊樂區/海上寵物市集

船上亦設多項寵物主題活動，包括「海上寵物遊樂區」，讓狗狗自由活動及結識新朋友；「海上寵物市集」則提供多款寵物用品、小食及攝影服務。碼頭當日亦會舉行狗狗領養日，為待領養狗隻尋找新家庭，宣揚「領養不棄養」的訊息。現場同時設有萌寵打卡位，方便主人與毛孩合照留念。

部分收益撥捐香港動物基金

活動部分收益將撥捐予香港動物基金，支持本地動物福利工作。門票已於官方售票網站公開發售，名額有限，額滿即止。主辦方表示，希望透過活動讓寵物主人與愛犬共度愉快假日時光，同時為動物慈善出一分力。

38c8cb0b 36c2 42fe af35 5b34de657212 狗狗唔止可以搭港鐵，而家仲可以坐船遊維港

狗狗慈善維港遊

購票網站

日期：2026 年 4 月 6 日

時間：上午 11 時至下午 1 時 

地點：北角東渡輪碼頭 洋紫荊維港遊 

票價：一人一狗 HK$280；兩人一狗 HK$480


