家中貓狗愈養愈圓潤？獸醫拆解寵物肥胖成因與健康風險 如何餵得更健康(有片)

家中貓狗愈養愈圓潤？獸醫拆解寵物肥胖成因與健康風險 如何餵得更健康

不少主人發現，長時間留在室內生活的貓咪和小型犬，似乎特別容易「發福」。圓潤的體型或許看起來可愛，但體重過高其實可能為健康帶來隱憂。從活動量、飲食習慣到年齡變化，都可能影響寵物體重，若未有及早留意，更可能影響生活質素，甚至壽命。 文:Karen Yeung 攝:林俊源 鳴謝:OAFA診所獸醫Dr. Angel Ngo

活動量減少及零食成主因 寵物體重的變化，其實離不開「攝取」與「消耗」之間的平衡。當每日攝取的卡路里多於消耗，體重自然會逐漸上升；相反，若消耗多於攝取，體重則會下降。 對於室內貓和小型犬而言，活動量減少是關鍵原因。狗隻一般每天需要一定活動時間，如散步或跑動，不過不同品種的運動需求亦有所差異，部分梗犬（Terrier）活動量較高，需要消耗更多能量。若長時間留在家中，能量消耗自然下降。同時，寵物在家較為空閒，主人亦容易餵食零食或額外食物，在不知不覺間增加熱量攝取，體重便會慢慢上升。當體重增加後，寵物活動時更容易氣喘，久而久之便不太願意跑動或外出，形成「愈肥愈懶、愈懶愈肥」的惡性循環。

寵物隨年齡增長 代謝減慢更易肥胖 除了活動量較少之外，年齡亦是影響體重的重要因素。狗隻一般在6至8歲後（視乎品種而定），新陳代謝會逐漸減慢，較容易出現肥胖問題。隨着年齡增長，部分狗隻的關節可能開始出現退化或疼痛，活動意欲下降，活動量減少亦可能令體重逐漸增加。有些主人會覺得寵物只是「成熟了」，不再像幼犬時那樣活躍，但其實體重可能已悄悄上升。因此當狗隻步入中老年階段，主人更應多留意體重變化。



如何判斷寵物是否過肥？ 從醫學角度而言，如果寵物體重比理想體重高出約三成，便屬於病理性肥胖。不過即使是同一品種，個體之間亦可能有骨架大小差異，因此並沒有一個固定體重適用於所有動物。若希望更準確評估理想體重，可由獸醫透過體態評分（Body Condition Score）作專業判斷。 主人在家亦可透過簡單方法觀察寵物體態。例如輕輕觸摸肋骨，如果手掌平放便能感覺到肋骨，通常屬理想體態；若需要用力按壓才能摸到肋骨，則可能脂肪較多。此外，從上方觀察身形，理想情況下應該能看到腰線；若身體呈一直線，甚至向外鼓起，亦可能代表體重過高。

肥胖會增加多種疾病風險 體重過高不僅影響外觀，亦可能增加多種疾病風險。貓隻若過肥，患上糖尿病的機會會明顯上升，而糖尿病亦可能引發其他併發症，例如糖尿病酮酸中毒（DKA），屬於較嚴重的急症；狗隻亦有機會出現白內障等問題。 另一方面，過重的體重會為四肢帶來額外負擔，容易引起關節疼痛，長遠甚至影響活動能力。呼吸方面亦可能受到影響，肥胖使頸部脂肪增加，繼而令呼吸道受壓。對於短吻品種，例如法國鬥牛犬或扁鼻貓，本身呼吸道較狹窄，若再加上肥胖，呼吸聲往往會更明顯，在炎熱天氣下亦較容易出現中暑風險。

新研究發現：狗過胖壽命較短 貓略胖或更長壽 不同動物對體重的影響亦有所不同。有新研究比較拉布拉多的體態，發現體型較瘦的拉布拉多，平均壽命可比過胖的同類長約兩年，而且患慢性疾病的機會亦較少。 至於貓隻方面，情況則稍有不同。以常見的體態評分（9分制）為例，4至5分一般被視為理想體態，但部分研究觀察到，體態約6分、即略為偏胖一點的貓隻，壽命可能反而較長。不過這並不代表貓咪可以過度肥胖，體重仍應維持在健康範圍之內。

如何正確餵養寵物？ 不少主人習慣以「一杯飼料」作為餵食量，但不同品牌和配方的飼料熱量差異頗大，實際份量應按照包裝建議調整。例如部分生肉糧或凍乾糧的營養密度較高，脂肪比例亦可能較高，每杯提供的熱量或比一般乾糧更多，主人餵食前宜留意包裝上的熱量標示。

健康的餵食份量應按照包裝建議調整

定期量度體重 更易掌握健康狀況 即使已按照建議餵食，寵物體重仍可能因個體差異而有所變化。有些動物稍微多吃便容易增重，有些則較難發胖。因此，比起單憑外觀判斷，更可靠的方法是定期量度體重。每兩至三星期替寵物量一次體重，同時留意其體態變化，如觸摸肋骨或觀察腰線。若果發現體重持續上升，便應及早調整飲食或活動量。 維持適中的體重，不僅有助減少慢性疾病風險，也能讓寵物保持良好活動能力。對主人而言只是日常管理的一小步，對寵物而言，卻可能換來更健康、更長久的陪伴。

