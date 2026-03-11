深水埗海濱咖啡市集「深.啡」周末登場 人氣咖啡店/寵物歷奇區/Busking演出 帶著寵物歎咖啡

深水埗近年逐漸形成獨有的咖啡文化氛圍，多間特色小店進駐社區，成為不少人周末散步打卡的熱點。海濱咖啡文化活動「深.啡」將於3月14日至15日，一連2日在長沙灣海濱長廊舉行，活動以「帶住寵物來飲啡」為主題，結合咖啡市集、生活風格品牌、音樂表演及寵物體驗，透過海濱活動連結社區生活，同時推廣深水埗文化，帶動地區人流與消費。
以咖啡連結社區 展現深水埗生活文化
活動希望透過咖啡作為媒介，把市民帶到海濱，再延伸至深水埗區內探索小店與街區文化。近年區內聚集不少特色咖啡店與生活品牌，逐漸形成具個性的社區面貌，「深.啡」以輕鬆的戶外活動形式，讓更多人認識深水埗的生活節奏與職人文化，同時為地區帶來更多人流。
25個品牌進駐打造海濱咖啡市集
市集設有25個主題攤位，包括本地咖啡店、輕食品牌及寵物生活品牌，現場可品嚐精品咖啡與特色小食，亦設有咖啡拉花工作坊，讓參加者體驗沖煮與創作過程。大會也同時安排了Busking音樂演出，以及社區團體與學校帶來的表演節目，為海濱空間增添文化氣氛，營造結合飲食、休閒與生活風格的周末市集。
寵物歷奇區 打造人寵共融周末
配合「帶住寵物來飲啡」主題，活動亦設有寵物友善專區，設置打卡裝置及輕量遊樂設施，讓毛孩可以一同參與活動。現場亦設有戶外座位區，市民可一邊品味咖啡，一邊欣賞海濱景色，享受悠閒時光。活動鼓勵市民攜同愛寵參與，構建更具包容度的人寵共融公共活動場景，展現深水埗社區生活方式的多元面貌。
邊賞維港日落邊歎咖啡
活動選址長沙灣海濱長廊，坐擁開揚維港景色，黃昏時分可欣賞日落海景，配合音樂與咖啡香氣，營造輕鬆的慢活氛圍。「深.啡」不只是市集活動，更希望透過咖啡文化串連生活、社區與消費體驗，為深水埗打造具特色的周末文化聚會。
「深．啡」（SHAM • COFFEE • FAIR）活動詳情
活動日期：2026 年 3 月 14 日（星期六）至 3 月 15 日（星期日）
活動開放時間：12:00 – 20:00
活動地點：長沙灣海濱長廊（近長沙灣荔盈街）
活動費用：免費入場