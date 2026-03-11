深水埗海濱咖啡市集「深.啡」周末登場 人氣咖啡店/寵物歷奇區/Busking演出 帶著寵物歎咖啡

深水埗近年逐漸形成獨有的咖啡文化氛圍，多間特色小店進駐社區，成為不少人周末散步打卡的熱點。海濱咖啡文化活動「深.啡」將於3月14日至15日，一連2日在長沙灣海濱長廊舉行，活動以「帶住寵物來飲啡」為主題，結合咖啡市集、生活風格品牌、音樂表演及寵物體驗，透過海濱活動連結社區生活，同時推廣深水埗文化，帶動地區人流與消費。

以咖啡連結社區 展現深水埗生活文化

活動希望透過咖啡作為媒介，把市民帶到海濱，再延伸至深水埗區內探索小店與街區文化。近年區內聚集不少特色咖啡店與生活品牌，逐漸形成具個性的社區面貌，「深.啡」以輕鬆的戶外活動形式，讓更多人認識深水埗的生活節奏與職人文化，同時為地區帶來更多人流。

25個品牌進駐打造海濱咖啡市集

市集設有25個主題攤位，包括本地咖啡店、輕食品牌及寵物生活品牌，現場可品嚐精品咖啡與特色小食，亦設有咖啡拉花工作坊，讓參加者體驗沖煮與創作過程。大會也同時安排了Busking音樂演出，以及社區團體與學校帶來的表演節目，為海濱空間增添文化氣氛，營造結合飲食、休閒與生活風格的周末市集。