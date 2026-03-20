復活節好去處｜全球首度登場！Rilakkuma魔法系列登陸朗豪坊 3.5米魔法師小熊亮相/必搶獨家限量精品

來自日本的輕鬆小熊(鬆弛熊)施展神奇魔法，正式登陸朗豪坊，打造一座充滿甜蜜夢幻氣息的魔法樂園！由San-X、AQI與Nicoa共同企劃的《Rilakkuma's Enchanted Wishes POP-UP SHOP》魔法願望限定店將於4月1日至26日舉行，全球首度登場，即睇詳情！

3.5米高魔法師造型輕鬆小熊首次登場 朗豪坊四樓通天廣場化身輕鬆小熊魔法樂園。3.5米高的魔法師造型輕鬆小熊，聯同小白熊、小黃雞及茶小熊等人氣角色，以可愛造型登場，粉絲可於巨型魔法書、七彩的神秘藥水瓶，以及魔鏡前與輕鬆小熊一同施法打卡。是次更是輕鬆小熊特別為「Rilakkuma’s Enchanted Wishes」全球巡迴特別設計的主題裝扮，並於香港站率先亮相！

30+款主題限量精品亮相 200+日版產品同步發售 全球首度亮相、連日本仍未推出的全新限定「Rilakkuma’s Enchanted Wishes」主題商品同步登陸香港！是次限定店將推出逾30款魔法系列限量精品，更同步引進超過200款最新日版原創商品，粉絲絕對不能錯過搶購收藏。

互動體驗區 扭出全球限量小卡/心動見面會 是次活動更集結兩大夢幻體驗，全新魔法主題扭卡機，完成任務後即可免費隨機獲取全球獨家限量「Rilakkuma’s Enchanted Wishes」魔法願望閃卡！全系列包含四位主角及一款神祕隱藏版，收藏價值極高；此外，復活節假期期間亦將舉行輕鬆小熊及小白熊見面合照活動，粉絲將近距離展開甜蜜魔法之旅，留下難忘回憶。 《Rilakkuma's Enchanted Wishes POP-UP SHOP》魔法願望限定店 日期：2026年4月1日至26日 時間：10:30 – 21:30 地點：朗豪坊4樓通天廣場