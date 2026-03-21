熱門搜尋:
伊朗局勢 薈淳 騙案 網上熱話 金正恩 大埔宏福苑五級火 新店關注組 二手樓 周顯 健身 行山路線 C觀點 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
生活
出版：2026-Mar-21 12:00
更新：2026-Mar-21 12:00

MUSE STUDIO六大跨媒介活動 在維港天際線跳舞/聽爵士/嘗清酒/睇戲/看展覽

分享：
A 02

MUSE STUDIO六大跨媒介活動 在維港天際線跳舞/聽爵士/嘗清酒/睇戲/看展覽

adblk4

一個場地，如何舉行6種風格主題都不一樣的活動？K11 MUSEA推出的音樂文化企劃「MUSE STUDIO」，透過六大跨媒介活動，把博物館級藝術展覽、露天音樂節、清酒音樂會、爵士演奏電影夜，再到時裝設計巨擘最新作品發布、F1賽車傳奇品牌跨界特展融合，帶來多個國際單位，

 

 

 

 

維港天際線的DJ節拍

音樂組織Social Club Series將於6樓Sculpture Park舉行戶外《Odyssey:City in the Sky》音樂節，更請來美國tech house DJ HILLS、MINA、菲律賓DJ SIANGYOO、南非DJ Daniel Boswarva，以及香港的Seth Gutiérrez與DJ Hansel，以back to back形式，在維港天際線播放最具國際感的節拍，舉行一場熾熱的音樂派對。

adblk5

 

《Odyssey: City in the Sky》詳情：

日期：3月28日(下午3時至8時)

地點：K11 MUSEA 6 樓 Sculpture Park

票價：$380

購票：https://bit.ly/OdysseyCityintheSky

 

 

The Hertz 及PER SE聯手《清酒音樂會》

一首歌一個故事，寂寞清酒俱樂部以日本清酒與音樂配對，請來樂隊The Hertz 及PER SE聯手現場演出，讓訪客透過味覺與聽覺，感受歌曲創作背後的歷史與情感。從酒藏的安靜傳統、釀酒師的期望，到廣東歌中由作曲、填詞、編曲、監製及歌手，共同編織的個人故事，每一口清酒、每一個音符，也是共同旅程的一部分。

 

寂寞清酒俱樂部《清酒音樂會》詳情：

adblk6

日期：4月12日(下午3時至6時)

地點：K11 MUSEA 6樓Sculpture Park

購票連結：https://bit.ly/sweet-sour-tears

 

 

04 維港音樂節《Odyssey City in the Sky》 Victoria Harbour Music Festival Odyssey City in the Sky 1 06 維港音樂節《Odyssey City in the Sky》 Victoria Harbour Music Festival Odyssey City in the Sky 3 05 維港音樂節《Odyssey City in the Sky》 Victoria Harbour Music Festival Odyssey City in the Sky 2 07 維港音樂節DJ陣容 Victoria Harbour Music Festival DJ lineup 08 維港音樂節《Odyssey City in the Sky》 Victoria Harbour Music Festival Odyssey City in the Sky KV

近距離欣賞井田幸昌畫作

日本當代藝術家井田幸昌，曾入選《Forbes Japan》30 Under 30，備受國際藝壇肯定。他的作品更被周杰倫、李奧納多狄卡比奧、T.O.P等紅星所收藏。這次的最新個人展覽，延續他一貫的「一期一會」創作靈感，他將以奔放筆觸及層次分明的抽象構圖，捕捉一瞬即逝的偶遇與情感狀態。展覽將於藝術空間Gold Ball舉行，這亦是井田幸昌首度在此場館展出作品，觀眾可近距離欣賞他充滿張力的視覺敘事。

 

 

井田幸昌藝術展覽詳情：

日期：3月25日至4月12日

adblk7

地點：K11 MUSEA 2樓Gold Ball

爵士樂團現場為《重慶森林》配樂

創意團隊Gentle Pause，與爵士樂團「翻騰三周半」策劃的Jazzing Cinema爵士映畫，以王家衛經典電影《重慶森林》為靈感，將電影與現場音樂跨界融合，透過現場爵士演奏，為電影中夢幻的都市浪漫氛圍，注入全新層次。在城市天際線下，王家衛的電影美學，現場爵士樂與城市景觀交匯，讓影迷與聽眾在夜色的旋律中，感受屬於這座城市的浪漫節奏，與短暫相遇之美。

 

Gentle Pause爵士映畫《重慶森林》詳情：

日期：5月1日至2日(晚上6時至7時30分)

adblk8

地點：K11 MUSEA 6樓Sculpture Park

購票詳情：https://www.hkgentlepause.com

 

 

02 日本當代藝術界備受矚目的井田幸昌 Yukimasa Ida Yukimasa Ida Double Rainbow Yukimasa Ida Horse Yukimasa Ida Mai Yukimasa Ida Neil Armstrong Yukimasa Ida Over the Rainbow Yukimasa Ida Where the Wild Things Are (front)

Kim Jones x Bosideng AREAL系列全球首發

前LV創意總監Kim Jones，與羽絨服專家波司登聯手設計的Bosideng AREAL全新系列，選擇在香港進行全球首發，系列以「AREAL FOR EVERYONE」為設計理念，探索跨場景穿搭的無限可能。這次期間限定店將深入探索實用而精緻的設計哲學，訪客可親臨現場感受這位業內最具影響力的設計師的作品，充滿多元而具備格調。

 

 

波司登 x Kim Jones 高級產品線AREAL期間限定店：

日期：3月26日至4月7日

地點：K11 MUSEA地下Promenade

 

 

《Racing the Future：競速未來》賽車美學跨界特展：

Gate.com將與F1傳奇品牌Oracle Red Bull Racing聯手，舉辦《Racing the Future：競速未來》跨界特展，以非傳統視角解構頂尖賽車工藝。展覽探索數碼科技如何配合精密機械力學，帶來互動體驗。fans可近距離欣賞F1紅牛車隊，全新2026 頂尖賽車，以及賽車手Max Verstappen的巨型頭盔裝置。展覽更展示四屆世界冠軍Max Verstappen及新星Isack Hadjar的賽車服與裝備。

adblk9

 

Racing the Future : 競速未來詳情：

日期：4月17至25日

地點：K11 MUSEA地下Promenade

 

09 寂寞清酒俱樂部《清酒音樂會》 Lonely Heart Sake Social Club Sake and Music Pairing Concert 14 Gentle Pause Jazzing Cinema爵士映畫 5 12 Gentle Pause Jazzing Cinema爵士映畫 3 10 Gentle Pause Jazzing Cinema爵士映畫 1 11 Gentle Pause Jazzing Cinema爵士映畫 2

ADVERTISEMENT

【👇立即追蹤👇】

ad

dadblk10 madblk10

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務