MUSE STUDIO六大跨媒介活動 在維港天際線跳舞/聽爵士/嘗清酒/睇戲/看展覽

一個場地，如何舉行6種風格主題都不一樣的活動？K11 MUSEA推出的音樂文化企劃「MUSE STUDIO」，透過六大跨媒介活動，把博物館級藝術展覽、露天音樂節、清酒音樂會、爵士演奏電影夜，再到時裝設計巨擘最新作品發布、F1賽車傳奇品牌跨界特展融合，帶來多個國際單位， 維港天際線的DJ節拍 音樂組織Social Club Series將於6樓Sculpture Park舉行戶外《Odyssey:City in the Sky》音樂節，更請來美國tech house DJ HILLS、MINA、菲律賓DJ SIANGYOO、南非DJ Daniel Boswarva，以及香港的Seth Gutiérrez與DJ Hansel，以back to back形式，在維港天際線播放最具國際感的節拍，舉行一場熾熱的音樂派對。

《Odyssey: City in the Sky》詳情： 日期：3月28日(下午3時至8時) 地點：K11 MUSEA 6 樓 Sculpture Park 票價：$380 購票：https://bit.ly/OdysseyCityintheSky The Hertz 及PER SE聯手《清酒音樂會》 一首歌一個故事，寂寞清酒俱樂部以日本清酒與音樂配對，請來樂隊The Hertz 及PER SE聯手現場演出，讓訪客透過味覺與聽覺，感受歌曲創作背後的歷史與情感。從酒藏的安靜傳統、釀酒師的期望，到廣東歌中由作曲、填詞、編曲、監製及歌手，共同編織的個人故事，每一口清酒、每一個音符，也是共同旅程的一部分。 寂寞清酒俱樂部《清酒音樂會》詳情：

日期：4月12日(下午3時至6時) 地點：K11 MUSEA 6樓Sculpture Park 購票連結：https://bit.ly/sweet-sour-tears

近距離欣賞井田幸昌畫作 日本當代藝術家井田幸昌，曾入選《Forbes Japan》30 Under 30，備受國際藝壇肯定。他的作品更被周杰倫、李奧納多狄卡比奧、T.O.P等紅星所收藏。這次的最新個人展覽，延續他一貫的「一期一會」創作靈感，他將以奔放筆觸及層次分明的抽象構圖，捕捉一瞬即逝的偶遇與情感狀態。展覽將於藝術空間Gold Ball舉行，這亦是井田幸昌首度在此場館展出作品，觀眾可近距離欣賞他充滿張力的視覺敘事。 井田幸昌藝術展覽詳情： 日期：3月25日至4月12日

地點：K11 MUSEA 2樓Gold Ball 爵士樂團現場為《重慶森林》配樂 創意團隊Gentle Pause，與爵士樂團「翻騰三周半」策劃的Jazzing Cinema爵士映畫，以王家衛經典電影《重慶森林》為靈感，將電影與現場音樂跨界融合，透過現場爵士演奏，為電影中夢幻的都市浪漫氛圍，注入全新層次。在城市天際線下，王家衛的電影美學，現場爵士樂與城市景觀交匯，讓影迷與聽眾在夜色的旋律中，感受屬於這座城市的浪漫節奏，與短暫相遇之美。 Gentle Pause爵士映畫《重慶森林》詳情： 日期：5月1日至2日(晚上6時至7時30分)

地點：K11 MUSEA 6樓Sculpture Park 購票詳情：https://www.hkgentlepause.com

Kim Jones x Bosideng AREAL系列全球首發 前LV創意總監Kim Jones，與羽絨服專家波司登聯手設計的Bosideng AREAL全新系列，選擇在香港進行全球首發，系列以「AREAL FOR EVERYONE」為設計理念，探索跨場景穿搭的無限可能。這次期間限定店將深入探索實用而精緻的設計哲學，訪客可親臨現場感受這位業內最具影響力的設計師的作品，充滿多元而具備格調。 波司登 x Kim Jones 高級產品線AREAL期間限定店： 日期：3月26日至4月7日 地點：K11 MUSEA地下Promenade 《Racing the Future：競速未來》賽車美學跨界特展： Gate.com將與F1傳奇品牌Oracle Red Bull Racing聯手，舉辦《Racing the Future：競速未來》跨界特展，以非傳統視角解構頂尖賽車工藝。展覽探索數碼科技如何配合精密機械力學，帶來互動體驗。fans可近距離欣賞F1紅牛車隊，全新2026 頂尖賽車，以及賽車手Max Verstappen的巨型頭盔裝置。展覽更展示四屆世界冠軍Max Verstappen及新星Isack Hadjar的賽車服與裝備。

Racing the Future : 競速未來詳情： 日期：4月17至25日 地點：K11 MUSEA地下Promenade