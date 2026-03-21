編輯精選 | 美白救星出動！春夏熱爆亮白產品合集 高效/不反彈/高性價比

最近天氣陰晴不定、又潮濕又焗，出街一下就被太陽曬到「唔覺意黑咗兩度」，加上濕氣重，皮膚好容易變得暗啞、無光澤。想保持白淨透亮、又不想膚色突然變暗，現在便是換上美白產品的最好時機。以下精選了近期備受討論的亮白護膚品，適合春夏交替時使用，想白、想均勻膚色的你一定要留意。

Clé de Peau Beauté : 高效煥采亮白精華

從基因終止色斑 | Clé de Peau Beauté : 高效煥采亮白精華 全新升級版高效煥采亮白精華主打美白同時抗老，以科研針對「色斑基因」，從肌底改善色斑、暗啞並預防新斑形成，同時舒緩乾燥細紋及輕度鬆弛，令膚色更均勻、透亮又有彈性。新配方集合三大核心亮點：全新七色海藻煥亮精華直擊色斑源頭、提升光澤；高濃度 4MSK（提升3倍）配合 F.A.S.T. 傳導科技，加強滲透並阻截黑色素；以及深海煥白酵母全面改善暗沉、提升透明度。質感水潤易吸收，持續使用能令肌膚重拾明亮淨白的年輕光采。

Three: 平衡循環煥白精華

品牌香港首款美白精華 | Three: 平衡循環煥白精華

THREE 全新平衡循環煥白精華是品牌在港首款美白精華，結合精油科學與植物活性能量，從肌膚代謝循環着手，改善黯沉並預防斑點。配方核心為醫藥部外品級「泛醇 BB」，具備美白與調理雙效，幫助排走雜質、提升澄澈度；再結合咖啡精油及日本植物萃取組成的植物屏障複合物，強化角質層與肌膚透明感。輕潤質地迅速滲透，配以草本木質調香氣，為肌膚帶來柔亮與平衡的清新感。

Chantecaille: 雪牡丹臻白透亮晚間面膜

永續環保 | Chantecaille: 雪牡丹臻白透亮晚間面膜

Chantecaille雪牡丹臻白是以雪牡丹萃取結合專利硫胺醇Thiamidol 打造「多元透亮複合物」，從源頭精準淡化色斑並均勻膚色，同時以多重花妍活性成分強化肌底，全面提升肌膚的晶透亮白度。而全新推出的透亮晚間面膜，同樣利用專利複合物，於睡眠期間精準淡化暗沉與不勻膚色，令肌膚翌晨呈現雪般澄澈光感。配合植物胜肽、煙醯胺與舒緩植萃，全面修復、補水並強化肌膚細嫩度，使膚況醒來更飽滿透亮。

皇牌精華再度升級 | Clinique: 全效亮白淡斑精華 ( 第 4 代 )

皇牌亮白淡斑精華今年再度升級，配方更溫和且經臨床證實可於醫美療程後安全使用，有效減少術後暗沉、炎症後色素沉澱及新增色斑風險。全新升級同時提升滲透力高達8倍，直達肌底改善困擾問題，包括暗斑、痘印、膚色不均、蠟黃、暗沉及粗大毛孔。醫學級配方通過皮膚科與過敏性測試，質地輕盈快吸收，並有助預防療程後常見的「反黑」問題。

Caudalie: 葡萄蔓極緻淡斑亮白精華

天然亮白療程 | Caudalie: 葡萄蔓極緻淡斑亮白精華

法國 No.1淡斑亮白精華以98%天然純素配方研製，蘊含最高濃度1000ppm Viniferine™ 葡萄蔓萃取液，能從源頭抑制黑色素形成，並有效淡化色斑、暗沉與黃氣，同時舒緩泛紅。有臨床證實，連續使用可見到明顯的褪黑、褪黃、褪紅亮白效果。配方溫和不含油份、矽、酒精、Paraben等化學成份，適合敏感肌、孕婦及醫美後肌膚使用。質地水潤不黏膩，可以長效提升光澤與透明感，打造由內而外透亮的均勻美肌。

ANESSA: 修復光老化亮白精華

性價比高 | ANESSA: 修復光老化亮白精華



這款修復光老化亮白精華乳液質地滋潤不黏膩，加入維他命 B3 及多種植萃，有效抑制黑色素、淡化色斑，它有效舒緩曬後的紅腫問題，改善暗沉與細紋。配方同時強化肌膚屏障，提供長效保濕，日夜皆可使用，亦能作曬後急救厚敷，迅速補水修復，讓肌膚重拾透亮彈性。