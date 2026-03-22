灣仔美食｜君悅酒店陽光系型男餅廚 創作18cm牛角包雲尼拿千層酥

君悅酒店迎來新上任港人行政西餅總廚趙崇曦(Kevin Chiu)，打破多年由外籍餅廚領導角色。在香港土生土長的Kevin屢獲大獎，加盟君悅後頭炮創作一系列獨特風格的精緻悅目蛋糕，其中最注目首推18cm牛角包雲尼拿千層酥！ 文: Vera Gee

君悅酒店行政西餅總廚Kevin Chiu善用香草、台灣產物及茶藝融入一系列全新蛋糕之中。(Vera攝)

贏大賽金獎 笑容展露梨渦、「陽光系型男」甜心餅廚Kevin Chiu，入行20多年，曾於香港JW萬豪酒店、麗晶酒店、文華東方酒店擔任要職，2021年當上台北文華東方酒店的行政西餅總廚。他曾於2016年帶領香港隊於阿布扎比Alen Thong黃金鍋挑戰賽「年輕廚師美食團體甜點組」奪得金牌，及後於2019年贏取HOFEX Gelato Cup大賽「最佳中的最佳」大獎。

亞洲食材西式技巧 加入君悅後設計了多款別具心思、風格優雅的蛋糕，如用上亞洲食材如檸檬葉、露絲瑪莉等香草；台灣名物如芭樂、大甲芋頭、烏龍茶；日本芝麻醬和紅豆，以西式技巧製作蛋糕，令甜品味道更加有層次。最獨特首選18cm牛角包雲尼拿千層酥，造型吸引，牛角包形狀的千層酥，層層輕盈酥化，分別夾著三層絲滑的焦糖果仁糖忌廉，並加入牛角包碎增加牛角包的風味和質感。

黑芝麻紅豆麻糬慕斯蛋糕 Kevin分享創作蛋糕的概念：「最花時間心機是黑芝麻紅豆麻糬慕斯蛋糕，面層的唧花忌廉是一點一點唧上去。我用香味濃郁的日本芝麻醬混入忌廉之中，配搭紅豆和麻糬。我會因應節日設計蛋糕，像配合三八婦女節就設計了比較女性化的粉紅色蝴蝶圖案蛋糕，其實是芭樂味烏龍茶慕斯蛋糕，在整個三月份推出。」

香草鮮果帶出平衡 他考慮到芝士蛋糕易膩，特別加入柚子汁及檸檬葉芒果醬，帶出清爽平衡的效果；白朱古力芝士杏桃慕斯蛋糕加入果香怡人的蜜餞杏子，特別將白朱古力刨薄仿鮮刨芝士製成花形，流露脫俗優雅。玫瑰覆盆子蛋糕就結合了覆盆子朱古力慕斯、覆盆子蓉及覆盆子醬三種不同質感，帶出多重層次的果香。以上嶄新蛋糕系列現已於香港君悅酒店網上商店及糖果屋有售。

Chocolatier糖果屋 地址：灣仔港灣道1號香港君悅酒店閣樓 電話：2584 7744 網上商店