寵物健康｜ 寵物口臭可能是牙周病？獸醫講解牙周病早期徵狀、洗牙與麻醉風險 示範如何正確刷牙(有片)

寵物健康｜ 寵物口臭可能是牙周病？獸醫講解牙周病早期徵狀、洗牙與麻醉風險 示範如何正確刷牙

家中毛孩湊近撒嬌時，你是否曾聞到一陣難以忽視的口臭？不少主人會以為只是「吃完東西的味道」，但其實口臭往往是寵物牙周病的早期警號。由於貓狗的忍痛能力普遍比人強，口腔問題初期很難從牠們的表現中察覺，往往到病情惡化後才被發現。要守護毛孩的口腔健康，主人首先要學會辨識早期徵狀，並在日常生活中建立正確的護齒習慣。

#寵物健康｜ 寵物口臭可能係牙周病？獸醫講解牙周病早期徵狀、洗牙與麻醉風險+示範如何正確刷牙方式 需要每年都帶寵物去洗牙？

口臭、牙石、只用一邊牙咀嚼 可能已出現牙周病 平日主人可以多些替寵物檢查口腔，例如輕輕揭起嘴皮，觀察牙齒及牙肉狀況。常見早期問題包括口臭、牙齒表面積聚牙石或污漬、牙齒鬆動，甚至出現裂痕。 由於不少動物忍痛能力較強，即使口腔不適亦未必會明顯表現出來，因此主人要多留意進食時的細微變化，例如咀嚼時只用一邊牙、食物容易跌出、流口水，或食慾變差。有些貓隻在牙齒疼痛時，甚至會聞一聞食物便離開，或躲起來進食，這些都有機會與口腔問題有關。

牙周病或引發全身感染 嚴重可影響心腎 若牙周病持續惡化，影響不一定只局限於口腔。當口腔內細菌過多，有機會經血液進入身體其他器官，增加感染風險，常見可能影響腎臟、肝臟及心臟。另外，口腔疼痛亦會令寵物食慾下降，長期進食不足，可能影響整體健康。因此如發現牙肉紅腫、口氣明顯變重、牙齒鬆動，應及早檢查，不宜拖延。 在家也能做的口腔健康檢查 其實主人平日在家已可為寵物進行簡單的口腔檢查。方法很簡單，輕輕揭起毛孩的嘴皮，觀察牙肉有否紅腫、牙齒有否鬆脫或出現裂痕，同時留意口氣是否較平時加重。養成定期檢查的習慣，有助及早發現問題，避免小毛病拖成大麻煩。

每日刷牙最有效預防 預防牙周病，最重要的一環就是每日刷牙。不過，對於貓咪或小型犬來說，牙刷有時反而會造成不適——刷柄容易觸碰到口腔後方，膠質部分亦可能磕到牙齒，令牠們抗拒。建議先從手指套或以紗布、毛巾包裹手指開始，待寵物逐漸習慣口腔被觸碰後，再過渡至使用牙刷。 刷牙時最好兩人合作，一人在後方輕輕扶穩寵物，另一人負責清潔。切忌強行掰開毛孩的嘴巴，只需將嘴皮輕輕揭高，露出牙齒外側面即可。沿著牙肉與牙齒的交界位置慢慢向後推移，盡量讓每顆牙都接觸到。需要清潔的只有貼近嘴皮的外側面，內側靠近舌頭的表面則毋須處理。若毛孩耐性有限，可先從最容易積聚污垢的大牙刷起，之後再處理前方的門牙。

至於坊間常見的潔齒粉或潔齒水，由於缺乏物理摩擦的作用，實際清潔效果不及直接刷牙。細菌和污垢若長期殘留在牙齒表面，日積月累便會形成牙石，因此這類產品只能作為輔助，不宜取代日常刷牙。 洗牙應選麻醉還是免麻醉？ 當牙石已經大量堆積或牙肉明顯紅腫，單靠日常刷牙已不足以解決問題，便需要考慮專業洗牙。坊間雖然有免麻醉洗牙的選擇，但從醫學角度而言，麻醉洗牙才是更安全、更全面的做法。原因在於，完整的洗牙程序不僅是去除牙齒表面的牙石，還包括清潔牙縫及牙肉內部、拍攝口腔X光片、以及檢視後方大牙等肉眼難以觸及的位置，這些步驟都需要在麻醉狀態下才能進行。

免麻醉洗牙看似風險較低，實際上卻暗藏隱患。由於過程中沒有插喉保護氣管，脫落的牙石碎片及污水有機會誤入氣管，可引致肺炎或呼吸道併發症；加上許多口腔位置無法在清醒狀態下徹底檢查，容易遺漏問題。不少主人擔心麻醉風險，但只要術前接受全面的身體評估，確認沒有心臟病或其他健康問題，一般而言麻醉風險並不特別高。 毋須每年洗牙 重點在於日常護理 寵物並非每年都需要洗牙，通常只有在牙肉發炎、牙石嚴重或已出現牙周病時才需要處理。由於洗牙多需麻醉，即使風險不高，仍存在一定風險，因此最重要仍是平日做好口腔清潔及定期觀察。若能及早發現問題並保持良好刷牙習慣，大部分牙齒疾病都可以預防，亦可減少日後需要接受麻醉洗牙的機會。