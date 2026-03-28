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出版：2026-Mar-28 10:00
更新：2026-Mar-28 10:00

CHIIKAWA｜ALLIE x Chiikawa 推出聯乘限定包裝 全系列3款粉絲必入手！即日起限量發售

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Joe50

CHIIKAWA｜ALLIE x Chiikawa 推出聯乘限定包裝 全系列3款粉絲必入手！即日起限量發售

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各位Chiikawa粉絲注意！近年大人氣的日本動漫Chiikawa又再以全新造型與各位見面！踏入夏天，面對香港又濕又熱的天氣，防曬絕對不能缺少。日本防曬品牌ALLIE宣布與Chiikawa展開跨界聯乘，將品牌旗下的皇牌防曬系列統統換上超萌限定包裝，Chiikawa、小八、兔兔與各位一同對抗紫外線，即睇詳情！

限定包裝萌度爆燈 超強防曬力守護肌膚

今次ALLIE x Chiikawa 聯乘系列一共推出3款限定包裝，包裝及防曬管身換上 Chiikawa成員可愛身影，超級癒癒。3款包括水凝乳UV、濾鏡調色U V(紫陽明妍) 、濾鏡調色U V(木質調勻妍)。ALLIE採用標誌性的防水、抗汗以及抗摩擦配方，即使戴著口罩或出汗流汗，也能長時間不易脫落。配方中特別添加玻尿酸鈉等美容液保濕成分，高效防曬的同時，依然能維持肌膚的水潤感，打造出無油光的光澤肌！

全系列3款UV防曬乳，限定包裝可愛爆燈 (1) ALLIE 持采UV高效防曬水凝乳EX限定包裝CK 水感凝乳質地延展性佳、好塗抹

懶人救星！調色UV打造「濾鏡級」素顏

是次兩款「濾鏡調色UV防曬乳」絕對是夏天福音。悶熱天氣下厚重底妝容易造成毛孔堵塞。ALLIE調色技術在塗抹防曬同時，一步完成修正膚色與修飾毛孔的效果，真正實現零底妝也能完成透亮肌膚質感。

兩款「濾鏡調色UV防曬乳」分別有紫陽花紫色以及裸色調設計，分別修正肌膚暗沉，及遮蓋膚色不均和毛孔，瞬間提升整體肌膚透亮度！兩款調色UV更分別有紫陽花露滴與鼠尾草香調，及柑橘木質與廣藿香香調，隨時散發出清新氣質。

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ALLIE 持采濾鏡調色UV防曬乳(紫陽明妍)限定包裝CK 紫陽花紫的調色效果，修正暗沉和毛孔 ALLIE 持采濾鏡調色UV防曬乳(木質調勻妍)限定包裝CK 裸色的調色效果，遮蓋膚色不均和毛孔
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