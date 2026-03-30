40年老字號國際咖喱館回歸灣仔進駐英皇駿景酒店 招牌乾炒咖喱雞重登餐桌

國際咖喱館回歸後，老闆蘇文英師傅親自傳授招牌菜烹調手法及技巧，繼續以獨門秘製咖喱粉混合不同香料炮製多款咖喱，招牌菜包括乾炒咖喱雞、蘇門塔臘黑咖喱羊、錫蘭白咖喱、香椰星加坡咖喱雞、咖喱角及東印度巴基斯坦咖喱牛脷等，統統重登餐桌上，讓咖喱控能一一回味老號的咖喱香。

原來今次由英皇集團副主席楊政龍作推手，與國際咖喱館老闆蘇文英師傅攜手合作，將老字號帶進英皇駿景酒店，為灣仔社區保留並承傳獨特文化及傳統特色，同時向各地旅客推廣香港地道老字號，希望藉此傳遍國際。

蘇門達臘黑咖喱

店內人氣冠軍乾炒腩，乾香惹味，肉質軟稔入味。蘇門達臘黑咖喱以多種藥材加入咖喱膽熬成，顏色呈黑滲透藥材味，口味帶辣，襯托牛或羊肉最佳。錫蘭白咖喱椰香濃郁不辣，溫潤順滑，帶有獨特層次口感。

午市套餐組合豐富，有自選咖喱配自選肉類、白飯或印度薄餅、前菜、餐湯或沙律、甜品及餐菜，只需$188/位。