BB愈早接觸貓狗愈好！小朋友與寵物共處生活7大好處

BB愈早接觸貓狗愈好！小朋友與寵物共處生活 7 大好處

很多有養寵物的新手爸媽，在得知懷孕那一刻，除了喜悅，心中總會浮現一個問題，那就是 BB 和毛孩能夠共處生活嗎？好多人會誤以為貓狗的毛髮會令 BB 過敏，怕自己分身不暇，因而考慮跟同伴多年的毛孩講再見。但其實，近年愈來愈多研究指出，只要照顧得好，毛孩絕對不會影響 BB 成長，更可能會成為對方的「神隊友」。

破除迷思：貓狗毛是「天然疫苗」？ 有很多家長擔心寵物會引發小朋友氣喘或敏感，但情況其實剛剛相反！近年，芬蘭、日本、美國等多個國家研究指出，嬰兒在出生接觸貓狗，日後患上過敏性鼻炎、濕疹及氣喘的風險反而大幅降低。這是因為早期接觸寵物皮屑與環境中的微量細菌，能像「演習」一樣訓練嬰兒尚未成熟的免疫系統，讓身體學會對過敏原產生正確反應，而非過度敏感。

1. 免疫系統「特訓班」 有研究顯示，與寵物一同成長的孩子，患上感冒或呼吸道感染的次數明顯較少。因為寵物的毛屑和環境中的微生物，能有效「訓練」孩子腸道與免疫發展。

2. 從「餵糧」學會責任感 「責任感」難以用三言兩語教得到，除非讓他得到實踐機會。養寵物需要付出時間、精力和關愛，如果讓孩子參與其中，例如幫忙換水、定時餵糧或梳毛等簡單照顧任務，都是培養責任感的最佳機會。當孩子看到毛孩因為自己的照顧而健康快樂，他們就會明白「承諾」的重要性，日後學習待人接物都有深遠影響。

3. 讀懂「無聲」同理心 寵物不會說話，孩子必須透過觀察尾巴的擺動、耳朵的姿態來理解對方的情緒。這種對非言語訊息的敏銳度，能從小培養孩子的同理心與觀察力，學會尊重每一種生命。

4. 情緒健康的「避風港」 現今孩子學習壓力大，而寵物為他們提供了一種「非批判性」的陪伴。當孩子被老師責備或與朋友鬧翻時，寵物可以是最好的傾聽者和安慰者。這種無條件的愛能提供強大的情感支持，幫助孩子提升情緒智商（EQ），降低焦慮。

5. 戒掉電子產品的「活動陪伴」 比起iPad，一隻會跑會跳的狗狗更能吸引孩子。拋波、追逐或散步，不僅增加了戶外活動量，也能刺激大腦發展。

6. 社交技能的「破冰船」 在公園遛狗或與同學聊「寵物經」，是一個極佳的社交切入點。對於性格內向的孩子，寵物能給予他們安全感，幫助他們在外人面前開啟話題，提升自信心與溝通能力。

7. 激發探索欲

7. 激發探索欲

「為什麼貓貓晚上眼睛會發光？」、「為什麼狗狗睡覺會踢腳？」寵物奇怪的習性是孩子最好的「自然科老師」。這種自發性的好奇心，能啟發孩子的科學探究精神，讓他們更早認識大自然的奧秘。