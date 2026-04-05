中環美食｜大館中菜The Chinese Library全新「百川珍味」菜單 殿堂叉燒/25年陳皮花膠老鴨湯

The Chinese Library「百川珍味」限定菜單

整個菜單以「時間」串連，行政總廚李振龍師傅精準拿捏火候與食材年份變化，展現中菜的極致工藝。序幕由「殿堂叉燒」揭開，嚴選肉質最嫩滑的梅頭肉「第一刀」，先以秘製醃料醃製3小時，再經一小時以上慢火細燒，層層鎖緊肉汁，令叉燒入口鬆化、香氣回甘。另一經典「魚香脆茄子」則融入鹹魚與櫻花蝦提鮮，以條狀炸至金黃酥脆，既保留香氣、又減低油膩感，無論單吃還是配白飯、佐酒皆相得益彰。點心環節同樣誠意滿分，「雲勝帶子餃」以爽甜勝瓜襯托帶子鮮味；「花椒鱈魚餃」引入四川青花椒，增添獨特麻香層次；「芥末牛柳春卷」則用牛腱肉為餡，以3分鐘快炸鎖汁，配上微辛芥末，香氣濃郁、口感豐盈。

「歲月」的主題於湯品與主菜中發揮得淋漓盡致，「25年陳皮花膠老鴨湯」採用新會陳皮與老鴨慢燉6小時，最後淋上以家傳配方調製的陳皮油，湯底甘香馥郁，餘韻悠長；主菜「十年陳釀女兒紅蒸黃花魚」則演繹時間與溫度的完美融合，師傅以高溫揮發酒氣，只留濃郁酒香與雞油甘香，滲入鮮嫩魚身，令鮮味層層疊加。尾聲以「開心果忌廉奶蓋」為整場盛宴畫下完美句號。這款外觀如手沖咖啡的「可飲用甜品」，上層是輕盈細滑的忌廉泡沫，下層則是濃郁開心果露，入口堅果香氣縈繞，甜而不膩。