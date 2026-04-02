寵物餐廳｜ OneDegree 6周年期間限定餐廳 特製人寵共享健康餐單 登記會員免費獲贈寵物零食及用品禮品包(有片)

為慶祝成立 6 周年，虛擬保險公司 OneDegree 由即日起至 5 月 31 日，聯乘法國時尚品牌 agnès b. 旗下年輕支線 Sport b.，於 南豐紗廠 打造「寵寵欲動」期間限定主題餐廳。餐廳以「寵物 × 運動 × 時尚」為概念，結合餐飲、打卡及互動元素，為寵物主人與毛孩提供一個共享時光的消閒好去處。
人寵共融空間
是次期間限定餐廳以「共享人寵時光」為主題，場內設計融合時尚與活力元素，鼓勵主人與毛孩建立更健康的生活方式。整間餐廳結合輕食餐飲、拍照打卡位及互動體驗。
期間限定餐單
OneDegree為是次餐廳期間限定餐廳推出了特質限定餐單，清新及造型吸引。飲品包括2款特調 Paw-fit 活力梳打（$58）及 OneDegree 6 周年拿鐵特飲（$58），前者以藍柑、荔枝啫喱、菠蘿汁、薑及檸檬調製，口感清爽；後者結合焦糖布甸、忌廉、牛奶與抹茶，味道香甜而不膩。
主食則提供青咖喱雞肉意大利燉飯（$128）選用雞胸肉，配搭椰奶及多款香料，如蒜頭、乾蔥及泰國茄子等，帶出濃郁而富層次的亞洲風味。
寵物專屬蛋糕
毛孩亦有專屬甜點。餐廳每日以天然食材新鮮製作迷你寵物蛋糕，材料包括鴨肉、淮山、豆腐、番薯及寵物羊奶粉，約 2 吋大小，造型以白色為主體，配藍色絲帶及品牌吊牌點綴。不僅適合寵物食用，同時亦很適合主人們用來打卡。
登記會員免費獲贈寵物零食及用品禮品包
由即日起至 2026 年 4 月 30 日，凡下載 OneDegree 應用程式「陪胖日記®」並登記成為會員，或現有 OneDegree 客戶，於餐廳出示應用程式內的會員證及即場打卡，均可免費獲贈禮品包，內含寵物零食及用品。若於餐廳拍照後上載至 IG 限時動態並 tag @onedegree.hk 及 @hooman.cafe，更可額外享有全單八折優惠。至於星級毛範生除享有以上所有禮遇外，還可免費換領期間限定寵物蛋糕一個。優惠數量有限，送完即止。
OneDegree「寵寵欲動」主題餐廳
日期： 即日起至 2026 年 5 月 31 日
地點： HOOMAN - 荃灣白田壩街 45 號南豐紗廠地下 G01 號舖