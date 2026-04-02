寵物餐廳｜ OneDegree 6周年期間限定餐廳 特製人寵共享健康餐單 登記會員免費獲贈寵物零食及用品禮品包(有片)

為慶祝成立 6 周年，虛擬保險公司 OneDegree 由即日起至 5 月 31 日，聯乘法國時尚品牌 agnès b. 旗下年輕支線 Sport b.，於 南豐紗廠 打造「寵寵欲動」期間限定主題餐廳。餐廳以「寵物 × 運動 × 時尚」為概念，結合餐飲、打卡及互動元素，為寵物主人與毛孩提供一個共享時光的消閒好去處。

是次期間限定餐廳以「共享人寵時光」為主題，場內設計融合時尚與活力元素，鼓勵主人與毛孩建立更健康的生活方式。整間餐廳結合輕食餐飲、拍照打卡位及互動體驗。

期間限定餐單

OneDegree為是次餐廳期間限定餐廳推出了特質限定餐單，清新及造型吸引。飲品包括2款特調 Paw-fit 活力梳打（$58）及 OneDegree 6 周年拿鐵特飲（$58），前者以藍柑、荔枝啫喱、菠蘿汁、薑及檸檬調製，口感清爽；後者結合焦糖布甸、忌廉、牛奶與抹茶，味道香甜而不膩。

主食則提供青咖喱雞肉意大利燉飯（$128）選用雞胸肉，配搭椰奶及多款香料，如蒜頭、乾蔥及泰國茄子等，帶出濃郁而富層次的亞洲風味。