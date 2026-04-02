CHIIKAWA香港常設店搶先曝光 必搶2款香港限定公仔掛飾！多款日本斷市商品重新發售

CHIIKAWA 粉絲注意！ 全港首間 Chiikawa 常設店將於 4 月 18 日在 MOKO 新世紀廣場開幕，為全港首間 Chiikawa 常設店舖。店舖橫跨 MTR 層地下及二樓，合共面積逾 4,000 呎，地下店融入多個香港特色元素作為打卡佈置，同時發售兩款香港限定公仔掛飾及多款日本斷市商品，粉絲們記得mark定日子去大手入貨！



必搶2款香港限定公仔掛飾 地下店的設計以香港本地元素為主調，並首次推出兩款香港限定公仔掛飾。造型方面，Chiikawa 角色分別以紅白藍膠袋及地道美食飲品為主題，穿上相關服裝，將角色與香港日常風物結合。兩款掛飾均為香港獨家發售。

日本多款斷市人氣商品同場發售 除了香港限定商品外，店內亦同步發售多款日本 Chiikawa 商品，包括達摩公仔、招福系列小八公仔及掛飾、辣咖喱公仔掛飾等。當中部分款式早前在日本已經售罄斷市，是次將重新補貨發售，未能在首輪入手的粉絲可以留意。



「CHIIKAWA SHOP in HONG KONG」香港常設店詳情 開業日期： 4月18日（星期六） 地點：旺角MOKO新世紀廣場 地下店 MTR層M10號舖 二樓店 二樓L236號舖 營業時間 ：地下店 : 10:00- 21:00 二樓店 : 10:30- 21:30