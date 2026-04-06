灣仔美食｜泰菜餐廳RUAM首推4.11潑水節早午餐 首50位送水槍及泰式襯衫玩露台水戰

大家準備好let's get wet！灣仔泰菜餐廳RUAM慶祝泰國新年慶典潑水節，首次推出潑水節主題brunch，大玩露台水戰，又會贈送泰式襯衫及水槍，只限4月11日一場限定。

悠閒格調的泰菜餐廳RUAM，設有露台放了植物盆栽，襯托藤椅和泰風民族圖案咕𠱸，很有泰國resort風情。餐廳將於4月11日首度推出「Songkran Splash」潑水節早午餐，將露台變身為「水戰區」，來個沉浸式「Sanook」（泰語意指「樂趣」）體驗。

潑水節2026｜歎豬頸肉+蟹肉奄列

早午餐提供Welcome drink、分享式前菜如炭烤豬頸肉、泰式惹味鮮魷及青芒果沙律；主菜五揀一，可自選招牌泰式蟹肉奄列、青咖喱走地雞、紅咖喱燒鱸魚或泰式虎蝦炒金邊粉。另加$288可兩小時任飲啤酒、氣酒及精選葡萄酒；另加$150享用升級Mirabeau玫瑰酒、香檳及潑水節特調雞尾酒。

餐廳特別為客人而設限量禮遇，首50位預訂早午餐的食客將免費獲贈限量版潑水節泰式襯衫及水槍，露台玩水戰夠應景。