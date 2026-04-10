天天照顧卻被冷落？4 個原因拆解愛犬「偏心」之謎

不少主人都會有這個疑問：明明每天負責餵食、帶狗散步的人是自己，但狗狗卻偏偏只愛家中另一位成員。其實，這種「偏心」並不代表狗狗不愛自己，不是因為你付出不夠，而是牠在用自己的方式，尋找那個最能讓牠「安心」的人。想知原因，以下 4 個關鍵因素狗奴必須知！
1.氣味記憶：安全感的關鍵密碼
狗狗嗅覺高度發達，對氣味的依賴遠遠超乎人類想像。對牠們而言，氣味不單止是辨識身分的工具，更是一種情感連結。若狗狗在幼年期經常由某一個人照顧、抱著入睡，對方的體味便會被深深記錄在牠記憶之中，成為「安全感」象徵。當狗狗日後再次接觸到這種熟悉氣味，大腦便會釋放有助放鬆的激素，令牠自然產生依附感。
這亦解釋了為何有些狗狗特別喜歡依偎在指定家人的床上，或趴在對方衣服旁休息。
2.能量穩定度：偏向平和的相處對象
狗狗對人類的情緒狀態極為敏感。性格急躁、動作頻繁、情緒起伏較大的人，往往會令狗狗感到難以預測；相反，性格溫和、語氣平穩、舉止從容的人，較容易成為狗狗心中值得依賴的存在。這亦是為何不少狗狗會對小朋友保持距離，這並非不喜歡，而是孩子的行為節奏及能量較活躍，對狗狗而言容易構成壓力。
3.情緒讀取能力：留意人的微表情
有外國研究指出，狗狗擅長觀察人類臉部表情與語氣變化。若某人經常以溫柔眼神與牠對視，並以平靜、親切的方式與牠說話，狗狗較容易將對方視為「懂自己」的對象。相反，若照顧者長期處於焦慮或緊繃狀態，即使提供了日常照料，狗狗亦可能較難將情緒完全寄託在這個人身上。
4.陪伴質素：用心給予時間
對狗狗而言，「陪伴」的價值從來不在於相處的長短，而在於互動是否真誠。有些家庭成員即使在家時間不多，但每次回家都會專注地與狗狗互動，主動關心牠的反應與情緒；這種高質量陪伴，往往比長時間卻缺乏交流的相處，更能建立深厚信任關係。
總結
狗狗的「偏愛」並非以付出多與少來衡量，而是本能地選擇最能帶來安全感的人。只要主人能以穩定情緒、溫柔互動與真誠陪伴相處，狗狗同樣能感受得到那份關愛。