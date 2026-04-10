天天照顧卻被冷落？4 個原因拆解愛犬「偏心」之謎

不少主人都會有這個疑問：明明每天負責餵食、帶狗散步的人是自己，但狗狗卻偏偏只愛家中另一位成員。其實，這種「偏心」並不代表狗狗不愛自己，不是因為你付出不夠，而是牠在用自己的方式，尋找那個最能讓牠「安心」的人。想知原因，以下 4 個關鍵因素狗奴必須知！

1. 氣味記憶：安全感的關鍵密碼

狗狗嗅覺高度發達，對氣味的依賴遠遠超乎人類想像。對牠們而言，氣味不單止是辨識身分的工具，更是一種情感連結。若狗狗在幼年期經常由某一個人照顧、抱著入睡，對方的體味便會被深深記錄在牠記憶之中，成為「安全感」象徵。當狗狗日後再次接觸到這種熟悉氣味，大腦便會釋放有助放鬆的激素，令牠自然產生依附感。

這亦解釋了為何有些狗狗特別喜歡依偎在指定家人的床上，或趴在對方衣服旁休息。