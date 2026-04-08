發哥是常客 名人飯堂「樂意扒房」傳承店Mr Tomahawk宣布10月結業 最後機會歎花膠拼牛扒

「樂意扒房」於1974 年由楊氏兄弟在灣仔創立，由於曾得何鴻燊、影帝周潤發、周星馳及黃秋生光顧，因此曾有名人飯堂的美譽，已故巨星陳百強，更曾在店內自彈自唱，令扒房更添傳奇色彩。此外，餐廳的牆上掛滿當年訪港海軍的紀念徽章，每一枚均見證著香港輝煌歷史歲月。

香港人的扒房集體回憶「樂意扒房」(Louis' Steak House)，位於中環屹立11年的傳承店Mr Tomahawk Member of Louis Steak House(Mr Tomahawk)，早前於facebook宣布，將於2026年10月光榮結業。為了答謝香港市民多年支持，餐廳特別推出經典美食「樂意花膠拼牛扒」，回餽一眾老饕；美國頂級有骨肉眼扒，晚市半價優惠，給大家限時回味。

由楊氏五哥兒子Wilson掌廚的Mr Tomahawk，於2015年開業，由於傳承了「樂意扒房」的經營理念，多年來一直客似雲來，可惜因為疫情加上經濟衰退，開業11年的Mr Tomahawk，近日亦要宣布結業。

美國頂級肉眼扒晚市半價

趁著最後倒數時光，Mr Tomahawk特別推出限時回味優惠，讓老饕再次擁抱熟悉的味道。當中經典重現的「樂意花膠拼牛扒」($688)，厚潤花膠吸滿秘製汁液，配上肉質豐腴的牛扒，完美示範香港高級融合菜精髓。而食肉獸最愛的「美國頂級斧頭扒」，更推出晚市半價，由原價$228/100g減至$114/100g(另加$200服務費)，焦香的牛扒外層包裹著豐富肉汁，是這間老牌扒房對採用優質靚牛扒待客的最後堅持。

若想再次體驗老香港充滿人情味的侍餐文化，可在10月前約埋親友，來到金鐘中信大廈，品嘗這份傳承40載的滋味，以及作最後道別。