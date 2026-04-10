雀巢®牛奶公司免費派雪條！一連三個周末快閃派發5,000支「濃豆樂」奶條

踏入4月，天氣逐漸炎熱，雀巢®牛奶公司™旗下「濃豆樂」系列近日推出新口味「濃豆樂」綠豆奶條，並將於4月11日起一連三個周末，在多區進行快閃派發活動，合共送出超過5,000支雪條，供大家免費試食，只需完成簡單步驟即可領取，即睇以下快閃時間、地點以及領取方法！

新推出的「濃豆樂」綠豆奶條以「二重綠豆配方」製作，結合原粒綠豆及綠豆蓉，帶來較為細緻的口感與清甜豆味。產品以綠豆作主要材料，呈現出接近傳統綠豆甜品的風味。同系列的「濃豆樂」紅豆奶條亦繼續發售，採用較多紅豆製作，並經長時間熬煮，口感綿密。

嚴選優質綠豆 以「二重綠豆配方」釋放層層滋味 重新定義清甜豆香的純粹魅力

領取方法簡單 填寫問卷可額外獲得紅豆奶條

只需於現場關注並追蹤雀巢®雪糕社交平台，即可換領「濃豆樂」綠豆奶條一支。如同時填寫電子問卷，或於社交平台發布相關活動內容，則可額外獲得「濃豆樂」紅豆奶條一支，一次過試食兩款口味。活動名額有限，先到先得，每人限換一次。

雀巢®牛奶公司™濃豆樂綠豆奶條 街頭快閃詳情

銅鑼灣百德新街附近：2026年4月11日下午2時至6時正，或派完即止。

樂富港鐵站附近：2026年4月12日下午2時至6時正，或派完即止。