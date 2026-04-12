黑芝麻大熱！Smile推玩味「髒髒熊」特濃黑芝麻軟心麻糬蛋糕 DIY淋芝麻醬

近期大熱黑芝麻，連16載歷史本地乳酪甜點品牌Smile與蛋糕副線Simply Pleasure，都齊齊推熊仔造型、地表最強黑芝麻蛋糕，攻陷芝麻控的味蕾。造型得意又帶來療癒感覺，啱晒打卡！

Dirty Bear髒髒熊特濃黑芝麻軟心麻糬蛋糕，讓客人隨意淋黑芝麻醬在蛋糕上。

隨蛋糕附上獨立黑芝麻醬 Smile及Simply Pleasure創辦人Shadow Kwan熱愛創作蛋糕，時常推出新設計及新口味，今次特創兩款黑芝麻主題蛋糕，其中一款為Smile而設的Dirty Bear髒髒熊，即特濃黑芝麻軟心麻糬蛋糕，由黑芝麻海綿蛋糕包著流心黑芝麻及軟糯麻糬。隨蛋糕附上獨立黑芝麻醬，讓客人隨意淋在蛋糕上。喜歡特濃口味的客人，更可無限加購獨立裝特濃黑芝麻醬，啤啤熊烏卒卒「髒」到極致，表達出其搗蛋、熱情、充滿活力的特點。

主理人Shadow說：「我們希望這不只是一款甜點，更是一場遊戲。吃得滿面滿手都是芝麻醬的『髒髒感』，象徵著放下束縛、重拾童心的快樂。」Stay dirty,stay happy!

Smile及Simply Pleasure創辦人Shadow Kwan今次特別創作兩款重拾童真的熊主題黑芝麻口味蛋糕。

園林意境Lazy Bear呆呆熊 另一款為Simply Pleasure創作的Lazy Bear呆呆熊，靈感一貫來自桌上花園美學。蛋糕以翠綠色的森林為意境，頂部放上一個透明水晶球，內裡藏著一隻熊貓。蛋糕外層是細緻的抹茶粉和手工抹茶曲奇築成的園林，蛋糕內裡有濃郁黑芝麻慕絲、輕盈的海鹽芝士慕絲和醇厚的黑糖，層次分明細膩。這款蛋糕象徵沉浸在自己的安靜小世界裡，不妨be simple,be lazy，享受一刻的呆萌與寧靜，予人治癒之感。

Lazy Bear呆呆熊(海鹽芝士特濃黑芝麻抹茶黑糖蛋糕伴熊貓永生花水晶球)$498/4吋；$798/6吋；$988/8吋

特濃黑芝麻麻糬雲呢拿希臘乳酪 結合黑白美學，Smile同步推出特濃黑芝麻麻糬雲呢拿希臘乳酪雪糕，以芝麻布甸、雲呢拿奶凍、自家製脆粒、麻糬層層疊組成，最後淋上濃郁黑芝麻醬。黑芝麻香氣層層遞進，令芝麻控大滿足!

Smile及Simply Pleasure(希慎廣場店) 地址：銅鑼灣軒尼詩道 500 號希慎廣場 5 樓 511B 號舖 Smile網店 Simply Pleasure網店