護膚做足都無用？原來一直踩中NG位 7 個最易忽略的護膚誤區

護膚保養是女生們每天的必修課，各人都有一套既定的護膚步驟和習慣。不過，如果長期用了錯誤的護膚觀念，不但未能改善膚質，反而會令肌膚累積壓力，導致問題反覆出現。想護膚全面又到位，那就要避開以下 7 個常見卻容易被忽略的保養誤區!

誤區1. 每日敷面膜當基本保養

誤區 1. 每日敷面膜當基本保養 面膜可在短時間內為肌膚補充水分或進行深層清潔，但如果天天使用，過度保養，這會令皮膚處於高濕狀態，有機會影響毛孔與皮脂腺正常運作，增加發炎、粉刺或暗瘡的風險。

正確方法： 補濕型面膜每週使用約2至3次已足夠，而清潔或泥膜類產品則建議每週一次即可。

誤區2. 擔心乾燥而過量塗抹乳液

誤區 2. 擔心乾燥而過量塗抹乳液 天氣轉冷或環境乾燥時，肌膚會容易變得繃緊，有些女士會在這時加大乳液或面霜用量，以為這樣就能加強保濕。但事實上，油脂過多反而會打亂水油平衡，令皮膚表面油膩，內裡卻依然缺水。

正確方法： 因應季節與膚況選擇合適質地的產品，比單純增加用量更有效。

誤區 3. 效果未見即頻繁更換護膚品 有不少女士在使用護膚品時 (特別抗老或修護功效產品)，如果在短時間內未見明顯改善，便會急於更換，這行為絕對是大錯特錯。因為皮膚的新陳代謝週期約為28天，需要時間適應新成分，如果頻繁轉換產品，反而會令肌膚失去穩定，甚至引發敏感。

正確方法： 建議持續使用同一產品（28天或者28天以上），待肌膚反應穩定後，再視乎實際情況作出調整。

誤區4. 直接以面霜護理頸部肌膚

誤區 4. 直接以面霜護理頸部肌膚 頸部往往是最早顯露老化痕跡的部位，但不少人卻隨意以面霜或身體乳代替專用護理。因為油性肌膚用的面霜含有均衡油脂的成分，對頸部起不到滋潤效果；乾性肌膚用的晚霜偏油，但是頸部很難吸收。 正確方法：選用專為頸部設計的緊緻或修護產品，塗抹時由下而上，配合輕柔按摩，有助提升吸收與護理效果。

誤區5. 精華上臉後隨意抹開

誤區 5. 精華上臉後隨意抹開 精華屬於高濃度保養品，單靠簡單塗抹，未必能充分發揮功效。若手法過於粗疏，成分容易停留於表面，未被肌膚有效吸收。

正確方法：先將精華於掌心溫熱，再由臉部中央向外輕力按壓，配合溫柔拍打，讓精華充分吸收，不停留在肌膚表面。

誤區6. 眼霜反覆塗抹

誤區 6. 眼霜反覆塗抹 不少人以為只要將眼霜塗滿眼周便完成護理，但這會忽略眼部肌膚特別脆弱的部位，如使用不當的塗抹方法反而容易加深細紋。

正確方法： 以無名指取少量眼霜，輕輕點在眼周，然後將食指和大拇指做成“C型手”，將眼尾褶皺處輕輕撐開，用另一隻手的無名指將眼霜逆細紋方向協助吸收。避免大力塗抹或來回摩擦。

誤區7. 除夏天以外的季節不防曬

誤區 7. 除夏天以外的季節不防曬 不少人只會在夏天才使用防曬產品，但導致肌膚累積性曬黑、曬斑和光老化的UVA則一年四季及白天不同時間段出現。即使陰天或身處室內，UVA 都可以穿過雲層和玻璃來影響皮膚，從而令膚色暗沉和加速老化。

正確方法： 無論季節或天氣，都應該每日使用防曬產品，將防曬視為全年恆常護膚步驟。

編輯好物推介 :

CHANEL | SUBLIMAGE全效再生活膚精華凝霜

CHANEL | SUBLIMAGE 全效再生活膚精華凝霜 SUBLIMAGE全效再生活膚精華凝霜是美容療程 後肌膚護理的卓越創作，有效促進肌膚的自然修 復。配方匯聚星級活性成分——具賦活再生功效的多重分餾香莢蘭，以及一款含豐富維他命B5 和神經醯胺的修護複合物。配方不含香料，專為敏感至最難以捉摸的膚況而設，其豐潤絲滑的質地於肌膚上化開，帶來如絲絨般的包覆感。

Farmacy | 蜂蜜雲朵保濕修護乳霜

Farmacy | 蜂蜜雲朵保濕修護乳霜 一款快速吸收、輕盈質地的保濕乳霜,蘊含白蜂蜜,提供透氣持久的水潤呵護。如雲朵般柔滑的乳霜,結合三重強效保濕成分 —— PGA胜肽、異環素 (Ectoin) 與玻尿酸 ——強化天然保濕屏障;同時洋甘菊+金盞花萃取有助鎖住水分,舒緩肌膚。支持肌膚彈性,呈現柔嫩、飽滿的健康狀態。無香料配方。

SHISEIDO | 晶鑽煥亮眼霜

SHISEIDO | 晶鑽煥亮眼霜 糅合日本珍稀伊吹山延命草的傳奇再生力，成就專利成分LonGenevity Complex™，深入肌源激發膠原再生。奢華眼霜集中修復及提拉眼周肌膚，針對重建眼周結構，極緻重塑眼形，深度改善鬆弛及下垂問題，同時淡化眼紋、黑眼圈與暗沉，煥現緊緻明亮的動人明眸。

The Whoo | 津率享紅山蔘多功能抗皺保濕棒

The Whoo | 津率享紅山蔘多功能抗皺保濕棒 抗衰老多功能美膚棒沿用津率享系列主要的紅山蔘成分，帶來抗皺、保濕、美白護理，賦予肌膚營養與光彩。從覺得乾燥的部位，到為皺紋而煩惱的眼角和嘴角，以及希望賦予光彩的部位都可以使用。

ELIXIR | 皇牌幹細胞膠原年輕緊緻精華

ELIXIR | 皇牌幹細胞膠原年輕緊緻精華 全球首創 9極速再生年輕科技,2倍極速滲透肌底,瞬間釋放抗老能量。榮獲 13 項專利獨家成分 CoreXymide 新肌酮,修復受損基底膜,激活真皮層。幹細胞,提升膠原自生效率,和亮白成分 m-傳明酸,從肌底根源抑制黑色素,改善色斑;淨白膠原 EX成分及紅紫蘇萃取精華防止膠原糖化,淨白膠原,讓肌膚更透亮有光澤。

CHANTECAILLE | 雪牡丹臻白透亮晚間面膜

CHANTECAILLE | 雪牡丹臻白透亮晚間面膜 嶄新配方專為淨透喚亮肌膚而調製，不僅有效淡化色斑及均勻膚色，更能細緻膚質、撫平細紋及皺紋，同時提升保濕度，讓肌膚360度綻放水潤透亮光采。

OLEHENRIKSEN | 蜜桃嫩光精華水噴霧

OLEHENRIKSEN | 蜜桃嫩光精華水噴霧 這款極細膩臉部噴霧 ，一噴即打開肌膚水通道，瞬間為肌膚補充抗氧化保濕成份，呈現水潤飽滿光澤感。適合用作妝前打底、妝後強效補水、補妝前印走面上油脂或日常即時為肌膚補濕。 蘊含水蜜桃萃取、發酵水蜜桃精華、升級維他命C及北歐雲莓萃取物，為肌膚注入抗氧化保濕力，讓肌膚瞬間提亮，長期使用效果更佳。 採用純素、潔淨、不致痘配方，同時散發香甜的水蜜桃香氣。