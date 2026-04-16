LANGHAM BEAUTY Fest 2026回歸！ 300+套裝低至28折/大派現金券/贏走iPhone 17 Pro

春夏美妝盛事正式回歸！年度焦點活動「LANGHAM BEAUTY Fest SS26 美妝節」將於即日起至 5月25日舉行。今季主題「激減瘋搶折上折」，集結超過60 個國際頂級美妝品牌，逾300款套裝折扣低至28折！另外場內更有多款購物券可即時疊加使用，全場更享本地免運費，各位美妝達人絕對不要錯過！

LANGHAM BEAUTY Fest SS26 即日起至5月25日，位於旺角朗豪坊的LANGHAM BEAUTY化身為繽紛「Fest Market」，以超市風格與各位見面，盡情打卡影相！今年美妝節集結多個國際殿堂級品牌，包括：LANCÔME、ESTĒE LAUDER、SHISEIDO 、SK-II、 HELENA RUBINSTEIN、YSL BEAUTÉ等，以及討論度超高的GUCCI BEAUTY，CHARLOTTE TILBURY與TOM FORD，還有CLARINS、GUERLAIN、SULWHASOO、JUNG SAEM MOOL BEAUTY及IPSA等一眾熱賣名牌，即刻來現場入手所有心水美妝產品！ 精選皇牌套裝一覽

3大玩樂禮遇 除了打卡位外，今季更有3大互動體驗，完成體驗更送上驚喜豐富禮遇！ 美妝扭扭樂：凡登記成為新會員或現有會員，即可免費參與扭蛋一次。百分百中獎，無需消費即享$20現金券！

美妝夾夾賞：於門市購物淨值滿$800，即可挑戰限時10秒的夾糖遊戲。除了任夾糖果外，更可額外獲得餐飲或美妝購物券，包含朗廷酒店自助餐買一送一禮券，十分吸引！

美妝揭揭獎：於門市購物淨值滿$1,500，只需回答簡單問題，即有機會贏取總值 $300萬的豐富大獎，獎品包括iPhone 17 Pro、iPad Air、Insta360、LANGHAM BEAUTY禮品卡及多款人氣美妝潮流產品，還有會員積分獎賞，記得不能錯過！

折上折優惠 想入手心頭好更優惠？今季活動推出多重現金券回饋，保證折完可直接減錢，實行折上折最優惠價格！優惠包括： 8折現金券搶購：顧客可於官方網店以$400購買面值$500現金券。可於門市消費滿$500時作現金使用，相等於在已折扣的套裝上再享8折。

滿額即送$600購物券：凡於門市購物淨值滿$1,000，即場獲贈總值$600的購物券組合 。

L2樓層專屬即減：於L2樓層消費滿 $1,200，即時扣減$100。 一件本地免運費 官網額外88折優惠 除了線下優惠大放送，線上同樣盡享折扣！活動期間，官網消費無門檻享全單9折，消費淨值滿$1,500更享88折。另外無論於門市購物後，或是在官網下單，均享免費順豐包郵。