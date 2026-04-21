寵物健康｜寵物腎病初期難察覺 獸醫教你簡單方法自測 兩類貓屬高風險(有片)

腎病是貓狗常見的慢性疾病之一，尤其在年長寵物身上更為普遍。然而，不少主人往往在病情惡化後才察覺異樣，錯過了最佳治療時機。事實上，腎病早期已有明顯徵兆可循，主人只要多加留意寵物日常飲食與飲水習慣的變化，便有機會及早發現問題，把握治療先機。

早期腎病徵狀

寵物腎病最常見的早期徵狀，是飲水量增加及排尿次數變多。隨着病情發展，部分寵物會開始出現食慾不振、體重下降；情況再差一點，貓隻甚至會有口氣，或伴隨嘔吐、腹瀉等問題。不過，這些症狀未必同時出現，亦容易被忽略，因此主人若發現寵物飲水或排尿習慣與平日不同，便需要提高警覺。

飲食對腎病的影響

不少人會問，飲食與腎病是否有關。其實兩者確實有一定關係。如果寵物長期進食高蛋白糧食，同時飲水量不足，在長時間累積之下，會增加腎臟負擔，亦較容易誘發腎病。不過，實際情況亦要視乎個別寵物的飲水習慣。若寵物平日飲水量充足，乾糧與濕糧的分別不大；但對於天生不愛喝水的貓隻而言，適當增加濕糧的比例，有助補充水分攝取。