寵物健康｜寵物腎病初期難察覺 獸醫教你簡單方法自測 兩類貓屬高風險(有片)

腎病是貓狗常見的慢性疾病之一，尤其在年長寵物身上更為普遍。然而，不少主人往往在病情惡化後才察覺異樣，錯過了最佳治療時機。事實上，腎病早期已有明顯徵兆可循，主人只要多加留意寵物日常飲食與飲水習慣的變化，便有機會及早發現問題，把握治療先機。
貓狗飲水多未必係好事 有兩種貓特別容易有腎病 獸醫教你分辨腎病早期徵狀+預防方法 | #寵物健康 #life730
早期腎病徵狀
寵物腎病最常見的早期徵狀，是飲水量增加及排尿次數變多。隨着病情發展，部分寵物會開始出現食慾不振、體重下降；情況再差一點，貓隻甚至會有口氣，或伴隨嘔吐、腹瀉等問題。不過，這些症狀未必同時出現，亦容易被忽略，因此主人若發現寵物飲水或排尿習慣與平日不同，便需要提高警覺。
飲食對腎病的影響
不少人會問，飲食與腎病是否有關。其實兩者確實有一定關係。如果寵物長期進食高蛋白糧食，同時飲水量不足，在長時間累積之下，會增加腎臟負擔，亦較容易誘發腎病。不過，實際情況亦要視乎個別寵物的飲水習慣。若寵物平日飲水量充足，乾糧與濕糧的分別不大；但對於天生不愛喝水的貓隻而言，適當增加濕糧的比例，有助補充水分攝取。
兩類貓先天風險較高
並非所有貓隻患上腎病的風險都一樣，其中異國短毛貓和波斯貓因先天基因問題，較其他品種更容易患上多囊性腎病。這兩類貓的腎臟結構與一般貓咪不同，腎臟內容易長出囊腫，因此有機會在較年輕時便出現慢性腎病。然而，其他品種的貓同樣有患病風險，而整體而言，貓隻亦比狗隻更容易患上腎病。
飲水量怎樣才算異常？簡單公式可自測
不少人以為「寵物多喝水是好事」，但若飲水量突然增加，反而可能是腎臟發出的求救訊號。要判斷飲水量是否正常，可透過一條簡單公式來評估：寵物每天正常的飲水量，大約為其體重乘以25至50毫升。若發現飲水量較以往多出一倍或以上，便應提高警覺。若平時沒有量度習慣，可以嘗試連續觀察數星期；如發現飲水量持續偏高，建議及早帶寵物接受檢查。
預防與檢查
預防腎病，應從日常飲食入手，避免讓寵物長期進食過高蛋白質的糧食。若主人察覺寵物飲水量偏少，可透過驗血檢查腎臟相關指數，了解有否早期異常；同時亦可檢驗尿液，觀察是否長期過於稀釋、小便次數是否過於頻密，這些都是早期的警告信號。一旦發現任何可疑徵兆，應儘早求醫，把握治療的黃金時機。