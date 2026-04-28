帶外傭/小朋友免費任食A5和牛放題！ 銅鑼灣壽喜燒店推家庭免人頭等4重優惠

一家人出街食壽喜燒放題，工人姐姐同小朋友嘅人頭費隨時佔埋單一大截。銅鑼灣人氣和牛壽喜燒放題專門店「肉佐NIKUSA」即日起至7月31日推出「家庭免人頭優惠」，外傭及身高130cm以下小童統統免收放題人頭費，僅需付10%服務費！以一家三口加工人姐姐計算，隨時慳近$500。優惠期內惠顧最高級別Level 4放題，更可免費歎棉花波波糖壽喜燒鍋、極上和牛牛柳粒及活北寄貝，邊打卡邊歎A5和牛，即睇以下優惠詳情！

優惠1 ｜外傭免人頭優惠 香港不少家庭聘有海外家傭照顧家人，肉佐NIKUSA特別推出「一僱主，免一外傭」優惠，答謝外傭對僱主家庭的默默付出。凡於任何時段惠顧Level 3或Level 4放題，每位成人或長者僱主可攜同一位海外家傭用餐，家傭可豁免放題人頭費，餐廳僅收取該餐目正價的10%服務費。優惠適用於來自菲律賓、印尼、印度、斯里蘭卡、尼泊爾及泰國的家庭傭工，用餐時需出示僱傭合約首頁相片及外傭香港身份證正本。以Level 3晚市為例，成人每位$498、長者或小童$438；Level 4晚市成人每位$588、長者或小童$538，而而午市價錢則會更便宜。

優惠2 ｜小童130cm以下免人頭 另外，小朋友都有優惠！肉佐NIKUSA現凡身高130cm以下小童，由一位成人或長者以一對一形式陪同，即可於任何時段惠顧Level 3或Level 4放題，同樣豁免人頭費，僅收取該餐目正價的10%服務費。小朋友可任食壽喜燒放題之餘，亦可享用自助區的所有火鍋配料、熱盤、小食、甜品及飲料，讓一家人輕鬆享受聚餐時光。而且，此優惠可與外傭免人頭優惠同時使用，例如三位成人或長者顧客，可同時豁免兩位小朋友及一位家傭的人頭費，非常適合大家庭出動。



優惠3｜Level 4限定：免費獲贈全新「棉花波波糖壽喜燒鍋」 想食得更有驚喜，惠顧Level 4放題的客人可免費獲贈全新「棉花波波糖壽喜燒鍋」。店方將綿密的圓拱形巨型棉花糖放於鍋中加熱，再把秘製壽喜燒醬汁均勻淋上，棉花糖瞬間溶化，在滾燙熱鍋上發出滋滋聲響，焦化後完全融入醬汁，令原本鹹中帶甜的壽喜燒醬多添一層焦糖香與果香氣息，視覺與味覺同樣驚喜。其後按關東風壽喜燒吃法加入肉類與蔬菜涮煮，體驗全新風味。每位客人更額外獲贈極上和牛牛柳粒三粒，數量有限，送完即止。

優惠4 ｜惠顧Level 4再送活北寄貝/時令刺身 Level 4放題菜單提供多達140款高質美食任食選擇，現凡惠顧更可每位免費獲贈活北寄貝一隻或時令刺身，為聚餐增添奢華感。此優惠可與棉花波波糖壽喜燒鍋同時享用，同樣數量有限，送完即止。 *注意：以上所有優惠均需預先訂座並說明享用相關優惠，外傭及小童免人頭優惠不可與餐廳其他優惠同時使用，所有人頭均需收取套餐價格及壽喜燒或鴛鴦鍋收費的正價10%服務費，詳情可向餐廳查詢。

肉佐 NIKUSA放題餐牌



肉佐 NIKUSA 地址：銅鑼灣金朝陽中心2期 Midtown 8樓 營業時間: 星期一 至 星期日 12nn-3:30pm 及 6pm-11pm 優惠期：即日起至2025年7月31日

