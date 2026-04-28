中環美食優惠｜阿根廷扒房Picanhas’ $298仼食炭火巴西烤肉 免費送西班牙水果酒 歎阿根廷和牛/澳洲羊扒/雞肉

阿根廷扒房Picanhas’ $298仼食炭火巴西烤肉

阿根廷扒房 Picanhas’招牌的炭火烤肉一向有水準，今次餐廳炮製多款特色烤肉，包括阿根廷和牛牛臀蓋扒、澳洲羊臀蓋扒及雞肉等，所有肉類均以炭火燒烤，火候恰到好處，外層帶微焦香氣，內裡仍然保持肉汁，入口層次分明，帶點煙燻風味，整體非常出色！廚師更會送到桌邊即席切片，食客可按自己節奏慢慢品嚐，增加用餐互動和樂趣。配菜更包括香口惹味的烤粟米條、清新解膩的招牌沙律，以及以牛脂油炸製的薯條，外脆內軟；再配上南美烤肉靈魂阿根廷青醬，酸香帶微辣，特別適合配搭油脂較豐富的肉類。入座更可免費獲贈大廚 Annie 招牌西班牙水果酒一杯，有興趣的話不妨預早訂座！



Picanhas’

地址：中環蘇豪伊利近街 27 號及 29 號地下

營業時間：週一至週四及週日 早上 11 時 30 分至晚上 10 時；

週五至週六 早上 11 時 30 分至晚上 10 時 30 分