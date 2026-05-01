Chiikawa主題郵輪即將啟航！兩大航線遊關西/北海道+獨家周邊預計登場

各位Chiikawa粉絲注意！日本國民級人氣動漫IP Chiikawa與商船三井向日葵郵輪，展開首次聯乘郵輪，消息一出已經有不少粉絲準備搶船飛！今次主題郵輪將分2大航線：關西至九州線及茨城至北海道，於8月6日夏天正式啟航，屆時更有限定周邊登場，即睇詳情！

Chiikawa x向日葵郵輪夢幻聯乘

如果正計劃夏天去日本旅遊，各位粉絲絕對要留意這艘超萌主題郵輪！為慶祝Chiikawa電影《人魚島的祕密》於今年7月上映，今次Chiikawa x向日葵郵輪推出震撼聯乘企劃，為電影造勢。在Chiikawa「人魚島篇」(人魚の島のひみつ)中，吉伊、小八和兔兔一行人正正坐著大船前往人魚島，展開驚險大冒險。今次與向日葵郵輪聯乘，正正為粉絲還原這段航海旅程，與心愛的角色們一起沉浸式展開大海冒險之旅！

Chiikawa主題郵輪將於2026年8月6日正式啟航，活動將持續至10月31日。屆時郵輪預計將換上全新主題裝飾，而吉伊、小八和兔兔一眾角色們已變身為船員，率先在預覽圖與各位見面！