Chiikawa主題郵輪即將啟航！兩大航線遊關西/北海道+獨家周邊預計登場

各位Chiikawa粉絲注意！日本國民級人氣動漫IP Chiikawa與商船三井向日葵郵輪，展開首次聯乘郵輪，消息一出已經有不少粉絲準備搶船飛！今次主題郵輪將分2大航線：關西至九州線及茨城至北海道，於8月6日夏天正式啟航，屆時更有限定周邊登場，即睇詳情！
Chiikawa x向日葵郵輪夢幻聯乘
如果正計劃夏天去日本旅遊，各位粉絲絕對要留意這艘超萌主題郵輪！為慶祝Chiikawa電影《人魚島的祕密》於今年7月上映，今次Chiikawa x向日葵郵輪推出震撼聯乘企劃，為電影造勢。在Chiikawa「人魚島篇」(人魚の島のひみつ)中，吉伊、小八和兔兔一行人正正坐著大船前往人魚島，展開驚險大冒險。今次與向日葵郵輪聯乘，正正為粉絲還原這段航海旅程，與心愛的角色們一起沉浸式展開大海冒險之旅！
Chiikawa主題郵輪將於2026年8月6日正式啟航，活動將持續至10月31日。屆時郵輪預計將換上全新主題裝飾，而吉伊、小八和兔兔一眾角色們已變身為船員，率先在預覽圖與各位見面！
兩大航線登場 橫跨關西至九州、茨城至北海道
今次主顯郵輪推出兩大航線，第一條是「大阪－志布志(鹿兒島)」航線，這條航線將由大阪出發至九州鹿兒島，將於5月6日正式預售；第二條航線為「大洗(茨城)－苫小牧(北海道)」，則於6月6日開始預售。向日葵號以其寬敞的公用空間和海上大浴場聞名，配上Chiikawa可愛元素，為旅客帶來放鬆的關西-九州之旅。
詳情：請按此
限定主題周邊即將登場
今次向日葵號與Chiikawa合作，少不免會有各款主題周邊！雖然官網目前僅透露詳細細節會陸續公佈，但根據以往日本郵輪聯乘慣例，預計會推出身穿向日葵郵輪制服的Chiikawa公仔及掛件。
另外，船上將會開設期間限定的專賣店，售賣只有在向日葵號上才能買到的周邊商品。