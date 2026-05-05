寵物心臟病徵狀不明顯？3類貓容易有心臟病 獸醫教你簡單一招檢查

文：Karen Yeung 圖：吳康琦 鳴謝：HKCVC九龍西社區動物醫療中心DR.Suki
寵物活動量下降、呼吸變急、偶爾咳嗽，這些容易被歸咎於「自然老化」的表現，實際上可能是心臟功能衰退的早期信號。寵物心臟病並不罕見，但由於初期病徵不明顯，加上動物天性傾向隱藏不適，不少寵物心臟病在確診時已是中後期。獸醫指出，若主人能掌握基本的觀察指標與高風險因素，有助在病情早期介入，大幅改善治療效果與寵物的生活質素。
年齡愈大風險愈高
心臟病在狗隻中尤其普遍，約1成狗隻患病，且隨年齡上升風險顯著增加。當步入老年階段，如13歲以上，患病比例可高達5成。當中小型犬比大型犬更容易出現心臟問題。
貓同樣不能幸免，部分品種如英國短毛貓、布偶貓及緬因貓屬較高風險族群。不過，由於貓隻善於隱藏不適，實際患病情況有機會被低估。
早期徵狀不明顯
心臟病最棘手之處，在於早期幾乎毫無明顯症狀。狗隻可能出現輕微咳嗽、呼吸略為急促或比以往容易疲倦。當病情較嚴重時，會出現明顯咳嗽（尤其在夜晚或清晨），活動力顯著下降，甚至突然暈倒。
貓隻則更為隱蔽，作為天生的捕獵者，貓有掩飾虛弱的本能，即使心臟已出問題，外在表現可能只是活動量稍減、食慾輕微下降或躲藏時間變長，令診斷難度增加。而這些表現容易被誤認為「年紀大」，從而延誤診斷。
簡單自測方法
針對難以判斷的情況，獸醫建議主人可在家進行簡單監測：在寵物熟睡時，觀察牠每分鐘的呼吸次數。正常情況下應少於每分鐘30次，若持續超過這個數字，便可能與心臟問題相關，應盡早帶往獸醫診所檢查。
心臟病發作與中暑易混淆
炎夏季節，不少主人擔心寵物中暑，但有時心臟病發作的表現會與中暑混淆。中暑通常發生於高溫環境下，體溫可急升至攝氏40至42度以上。然而，若寵物本身已潛在心臟問題，高溫或劇烈活動，例如在沙灘上劇烈奔跑，會大幅加重心臟負荷，甚至誘發病發或暈厥。有不少個案，正是在一次劇烈運動後才首次揭露隱藏已久的心臟病。
可活動但需節制
許多主人聽到「心臟病」三個字便大為緊張，以為毛孩從此要靜臥。獸醫澄清，從確診到心臟衰竭之間通常有一段頗長的時間，只要配合藥物治療與定期覆診，寵物仍能維持相當不錯的生活質素。完全禁止活動反而適得其反，會導致肌肉萎縮及整體機能退化，適量溫和的運動才是正確方向，只需避免長時間高強度奔跑即可。
飲食、減壓同樣重要
在日常照顧方面，獸醫建議每晚持續監測寵物睡眠時的呼吸次數、規律服藥、按時覆診。飲食上宜採取低鈉配方並攝取適量優質蛋白質。生活環境則應盡量安靜穩定，減少不必要的壓力與驚嚇。對貓隻來說，還需特別留意減少跳躍高度及避免突發噪音刺激。
口腔健康也影響心臟
此外，牙齒問題與心臟健康也有所關聯。當牙石嚴重堆積，口腔細菌可經血液循環侵害心瓣，就會增加心臟感染的風險。小型犬尤其容易出現心瓣退化問題，因此定期口腔護理亦是心臟健康的一環。
定期檢查最關鍵
獸醫指出，單靠心雜音或血液檢測未必能準確判斷是否患病，最有效方法為心臟超聲波檢查，可清晰評估心臟結構及功能變化。因此獸醫建議，無論貓狗，每年至少進行一次全面身體檢查。對於高風險品種或年長寵物，更應將心臟評估納入重點檢查項目。早一步發現，便能儘早治療，維持毛孩的生活質素。