寵物心臟病徵狀不明顯？3類貓容易有心臟病 獸醫教你簡單一招檢查

寵物活動量下降、呼吸變急、偶爾咳嗽，這些容易被歸咎於「自然老化」的表現，實際上可能是心臟功能衰退的早期信號。寵物心臟病並不罕見，但由於初期病徵不明顯，加上動物天性傾向隱藏不適，不少寵物心臟病在確診時已是中後期。獸醫指出，若主人能掌握基本的觀察指標與高風險因素，有助在病情早期介入，大幅改善治療效果與寵物的生活質素。

心臟病在狗隻中尤其普遍，約1成狗隻患病，且隨年齡上升風險顯著增加。當步入老年階段，如13歲以上，患病比例可高達5成。當中小型犬比大型犬更容易出現心臟問題。

貓同樣不能幸免，部分品種如英國短毛貓、布偶貓及緬因貓屬較高風險族群。不過，由於貓隻善於隱藏不適，實際患病情況有機會被低估。

早期徵狀不明顯

心臟病最棘手之處，在於早期幾乎毫無明顯症狀。狗隻可能出現輕微咳嗽、呼吸略為急促或比以往容易疲倦。當病情較嚴重時，會出現明顯咳嗽（尤其在夜晚或清晨），活動力顯著下降，甚至突然暈倒。

貓隻則更為隱蔽，作為天生的捕獵者，貓有掩飾虛弱的本能，即使心臟已出問題，外在表現可能只是活動量稍減、食慾輕微下降或躲藏時間變長，令診斷難度增加。而這些表現容易被誤認為「年紀大」，從而延誤診斷。