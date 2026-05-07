必搶LANEIGE × 珍寶珠聯乘！5.20 免費派珍寶珠＋即場整DIY吊飾

韓國人氣美妝品牌 LANEIGE 首度聯乘珍寶珠 Chupa Chups，推出「POP INTO JUICY WONDER」聯乘系列。門市將化身成「果漾樂園」，以繽紛珍寶珠元素打造超吸睛甜蜜佈置。現場除了有多項互動活動，亦推出多款限量聯名精品，由可愛收納包到實用帆布袋都非常值得收藏。

以音樂為靈感，全系列共有 10 款「音樂歌單」色調，由蜜桃裸色到韓系嫩粉色一應俱全。配方採用獨家 水油雙融技術（Water-Oil Remix Technology）及三重核心護膚成分，實現12 小時長效持色鎖水，令雙唇由早到晚保持水漾光采。加上鎖匙扣便攜設計，輕巧細支可掛喺鎖匙或手袋上，隨時補妝又有型。

聯乘主角方面，今次以兩款深受年輕女生歡迎的 LANEIGE 唇妝產品作重點，甜美果汁感與水亮妝效一次到位。

Donut Lip Tint 蘊含高達 95% 護膚成分，提供 12 小時長效補濕；連續使用一星期後，唇部狀況更見改善。產品以冬甩作靈感，配合柔軟 Q 彈的 Donut 軟膠 QQ 刷頭，一掃即可塑造均勻貼服的 3D 嘟嘟唇。全系列共有 6 款冬甩口味色調，可隨心疊塗變換妝感；鍾意歐美系水潤唇妝嘅女生不容錯過。

POP INTO COLORS！DIY 掛繩吊飾

想親手整一條獨一無二嘅掛繩吊飾？由即日起至 5 月 31 日，購買任何兩件產品（其中一件必須包括指定唇部產品），即可即場製作一條 Color Pop 掛繩吊飾。吊飾可掛喺電話、鎖匙、手袋，甚至直接掛喺 JuicePop Box Lip Tint 上，瞬間變成專屬時尚配件。

*數量有限，送完即止；此優惠不可與其他折扣同時使用。