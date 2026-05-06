全亞洲首個Le Labo卡車登陸香港 入手特別版打印標籤+香港限定香氛(有片)

Le Labo打破常規，將全新流動企劃「Le Labo on Wheels」亞洲首站登陸香港。「Le Labo on Wheels」由香港作為亞洲首站，正正被這座城市的黃金海岸與藝術靈魂所吸引，即日起至5月17日期間，Le Labo將品牌特有的工業粗獷感與細致的手工溫度完整打包，香氛實驗室將化身流動實驗室卡車，在西九藝術公園與各位見面，在維港景致下，體驗專屬Le Labo香氛之旅。

入手經典產品+香港限定香氛

是次快閃活動，除了可以入手最新推出的「Violette 30」及品牌經典產品外，更能入手「城市限定系列」(City Exclusive) 中代表香港的「BIGARADE 18」，重新探索這份專屬香港的嗅覺印記。「BIGARADE 18」以優質的香檸檬和橙花花瓣為基調，混入深邃的麝香與木質香調。能感受柑橘的清新明亮，隨之而來的卻是溫暖的木質感。「BIGARADE 18」既有剛柔並濟的活力，既經典又散發當代氣息，形成層次分明，互相拉扯的張力。

特別版打印標籤

今次這輛流動實驗室除了帶來難忘的香氛體驗外，更將品牌的專屬標籤現場打印搬至卡車中。同時入手各款香氛，更將得到特別版的香港標籤，各位粉絲絕對不能錯過。