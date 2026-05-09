RayBan × Jennie快閃店襲港！免費影AI相＋DIY吊飾＋同款眼鏡登場

為慶祝 Ray-Ban 跟人氣偶像 Jannie 首次合作，由即日起至5月16日在銅鑼灣希慎廣場推出限時快閃店，希望藉此邀請一眾時尚愛好者和 Jennie fans 親身到訪，並感受這場結合經典與前衛的潮流盛事。

今次快閃店的靈感是源自 Ray-Ban 與Jennie的最新廣告，以簡約線條配搭深紅色調，營造出強烈視覺張力，同時呼應 Jennie 的藝名「Jennie Ruby Jane」，突顯她鮮明而自信的個人風格。

Ray-Ban × Jennie 快閃店活動 : 免費影 AI 相

Popup store 現場亦準備多個互動體驗。當中包括: AI 照相機，可讓參加者即場創作貼近品牌廣告風格的個性影像；同時更有 DIY 配飾工作坊，可親手設計專屬飾品，打造個人化造型。



互動 AI 照相機:

Step 1: 註冊成為 Ray-Ban 會員即可拍照

Step2: 分享電子版照片並 @RAYBAN RED 官方帳號及指定 Hashtag，即可獲得印刷版照片一張