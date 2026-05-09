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生活
出版：2026-May-09 11:00
更新：2026-May-09 11:00

RayBan × Jennie快閃店襲港！免費影AI相＋DIY吊飾＋同款眼鏡登場

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RayBan × Jennie快閃店襲港！免費影AI相＋DIY吊飾＋同款眼鏡登場

RayBan × Jennie快閃店襲港！免費影AI相＋DIY吊飾＋同款眼鏡登場

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為慶祝 Ray-Ban 跟人氣偶像 Jannie 首次合作，由即日起至5月16日在銅鑼灣希慎廣場推出限時快閃店，希望藉此邀請一眾時尚愛好者和 Jennie fans 親身到訪，並感受這場結合經典與前衛的潮流盛事。

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Ray-Ban × Jennie快閃店靈感

今次快閃店的靈感是源自 Ray-Ban 與Jennie的最新廣告，以簡約線條配搭深紅色調，營造出強烈視覺張力，同時呼應 Jennie 的藝名「Jennie Ruby Jane」，突顯她鮮明而自信的個人風格。

Ray-Ban × Jennie快閃店活動: 免費影AI相

Ray-Ban × Jennie快閃店活動: 免費影AI相

Ray-Ban × Jennie快閃店活動: 免費影AI

Popup store 現場亦準備多個互動體驗。當中包括: AI 照相機，可讓參加者即場創作貼近品牌廣告風格的個性影像；同時更有 DIY 配飾工作坊，可親手設計專屬飾品，打造個人化造型。

互動 AI 照相機:

Step 1: 註冊成為 Ray-Ban 會員即可拍照

Step2: 分享電子版照片並 @RAYBAN RED 官方帳號及指定 Hashtag，即可獲得印刷版照片一張

Jennie 同款眼鏡 Jennie 同款眼鏡 Jennie 同款眼鏡 Jennie 同款眼鏡 Jennie 同款眼鏡 Jennie 同款眼鏡

Ray-Ban 限時快閃店：

地點： 銅鑼灣希慎廣場一樓中庭

日期： 即日起到5 16

時間：10:00am 9:00pm

DIY 配飾工作坊：

凡購買任何一款系列眼鏡，即可獲得品牌專屬 DIY 配飾套裝。顧客可用 Ray-Ban 經典吊墜與英文字母配件自由組合，親手打造展現個人風格的專屬飾品。

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