香港佛像宗師蕭炳強 8歲雕到68歲 木雕龍鳳賣到盧旺達

扎根香港超過六十年，曾為酒樓雕刻龍鳳、大澳楊侯古廟重修神像的「合強昌記」，是香港碩果僅存的傳統木雕工藝公司。主理人蕭炳強師傅，8歲開始跟隨父親學藝，手做雕像60年，其中以佛像為主，他的木雕作品不但行銷全球，最遠賣到去盧旺達，近年作品更被私人博物館納入收藏之列。已經68歲的他，13年前開始將衣缽傳予兒子蕭貫豐，努力承傳香港最後一間木雕職人工作室，守護木雕這項世界非物質文化遺產。文：Jeff Szeto 圖：林俊源 協力：祁靖雯

蕭師傅家中四代人都是從事木雕工藝。父親蕭汝昌早年從鄉下來港，投靠做廣東派木雕的叔叔，二戰時曾回內地從軍抗敵，戰後回港謀生，在廟街開設木雕神像店。他年幼時耳濡目染下，開始了木雕的職人生涯，「8歲時俾阿媽鬧，就落阿爸舖頭坐。見到佢唔使10分鐘，就將水上人神像眼耳口鼻雕出嚟，自己就攞嚿木照樣雕，爸爸返嚟俾佢睇，佢笑了笑後就開始找些工作教我做。」 仍在求學階段的蕭師傅，每天放學後就回舖頭幫手，直至完成中學課程，才正式全職成為木雕師。18歲時已經盡得父親真傳，獨立完成的第一尊觀音像，他仍保留至今，「當時有一位女士想買那尊觀音，爸爸問我賣不賣，我說不賣，又不會有很多錢，就自己保留起。」

全行最靚磨刀功 謙稱雕塑技法不算甚麼的蕭師傅指，木雕最重要是看工具是否鋒利漂亮，「我爸爸最厲害就是磨刀，他磨的刀全行最靚，因為刀不鋒利，就啥都做不成。我跟他是學磨刀，工欲善其事必先利其器嘛。」他稱黑檀木、楓木非常堅硬，很多時會鑿崩刀，因此磨得如鏡亮的雕刻刀，能讓木雕師在木頭上流暢劃出弧度，去實現天馬行空的點子。 蕭師傅稱，中國木藝雕塑，主要分「廣東派、福建派、寧波派」三家。當中以寧波派手工最為聞名，過往很多寺廟只找寧波派的木雕師做佛，尤其當中的金箔技術，一定交給寧波派師傅處理。七十年代末，中環一個古董店商人，拿了一尊二級文物佛像找他修復，他從中研究寧波派的技術，更把三派技法融合，開創屬於蕭氏一門的木雕工藝，「廣東派佛像的衫紋很直、很硬朗；寧波派就較有動感，衫紋配搭得很漂亮；福建派上色真的一絕，譬如天后娘娘穿的龍袍，龍頭做得很清楚，龍身和雲亦雕得很細緻。我就將三派長處融合，做了一個天后，現在放在三棟屋博物館那裡。」

飛越重洋的木雕龍鳳 至於酒樓禮堂的木雕大龍鳳，蕭師傅稱亦有製作，「舖頭剛搬到新填地街時，見到別人做龍鳳做到風生水起，老竇就想試一下，當時做龍鳳的人很多，但畫圖只有3個人。」蕭師傅就約了其中一位師傅食飯飲酒，對方幾杯下肚後，只花了一個多小時，就把大龍鳳的圖則畫起，收了500元繪圖費，當時來說屬於價值不菲，「因為細個都有畫下花鳥和梅蘭菊竹，那位師傅就鼓勵我自己畫，又應承會幫我改良，而改良的意思是幫我出施工圖。」原來當時的木工，只懂跟著施工圖來雕塑，而且是頭還頭、爪還爪分開來製作。問到蕭師傅經他手雕過多少對龍鳳？「沒有記錄，不過那時候我有5個師傅，一起製作龍鳳，英、美、加的外國訂單不少，最遠寄到去智利與盧旺達。」他稱木雕龍鳳的熱潮於2000年開始退卻，「年輕一代嫌龍鳳大禮堂老土，趨勢轉去酒店擺酒後開始少製作；不過近來又開始多人尋找，想在婚嫁現場掛對龍鳳木雕。」

天馬行空的老手藝 除了製作傳統木雕，蕭師傅亦樂於參與新式作品，近年在中環一間私人博物館邀請下，他就與一位年輕木雕職人作技術交流，「個木櫃我負責櫃門兩幅畫，我雕了陳家祠的大廳出來，當中用了透視圖的形式，將這個櫃雕了進去，變成一個時空穿梭的感覺。」他之後又獲邀請創作一張麻將椅枱，預設條件是必須表達出英國和香港的關係，「英國和香港最大的關係就是跑馬，於是我就將凳腳、枱腳做成馬腳，接著有八幅畫，我就把青馬橋、倫敦橋融入其中，我都幾喜歡這些新派創作。」

科技不能取代手把手傳承 對於3D打印技術，師傅稱不會害怕，但他反而擔心AI的進步，「近日YouTube看過一條短片，芬蘭那邊有人做了一個聊天室，邀請100萬個AI進入聊天，再進去看看AI聊的是甚麼，AI在討論如何創立一個宗教。」至於AI會否取代傳統工藝，他相信工藝品珍貴之處，是雙手製造的溫度，這是AI無法抵達，因此大兒子回來幫手，他沒有反對，更手把手傳授，兒子蕭貫豐說：「2013年因為乘我開的車，一輛巴士撞過來，爸媽被撞到鎖骨都斷，半年至一年都不能工作，那時我就辭了出面份工回來幫手。」除了神像雕塑與修復，蕭貫豐亦開始做一些傳統以外的雕塑，「好多朋友會找我做一些藝術品，一些古靈精怪的東西，令我在空閒時，會想很多天馬行空的題材。」除了修復工作，他亦會與不同機構合作，舉辦各種木雕課程，就是希望守著逐漸失傳的工藝，讓刻出來的佛像不只有神性，更有人的體溫。