5分鐘快速出門妝！懶人妝必學 一支腮紅液即時提升精神氣

早上經常賴床到最後一刻，搞到化妝時間得返好少？唔洗怕，其實只要識得掌握幾個關鍵技巧，幾分鐘內都可以快速完成一個既自然又有精神的妝容。今次編輯教大家的「懶人快速出門妝」重點在於簡化步驟與靈活運用化妝品，幫大家大幅節省時間，就算睡過頭都仲可以快手化個靚妝，精精神神上班去。

懶人快速妝容Step 1：輕盈妝前＋1分鐘極速消腫

懶人快速妝容 Step 1 ：輕盈妝前＋ 1 分鐘極速消腫 化妝前先處理面部浮腫，有助後續妝容更貼服自然。 快速消腫方法： 冰敷降腫：利用冰鎮金屬匙、冰袋或冷水洗臉，重點針對眼周及下顎線位置，可收縮血管，減少水腫感。 妝前保養重點： 以「補水但不厚重」為原則，可改用高保濕化妝水，或選擇輕盈質地的精華配合少量乳液。需避免過於黏稠或膠狀產品，否則容易影響底妝服貼度。 簡單提拉按摩：搽上乳液或精華後，由面中央向耳後及頸部方向輕推按摩約30秒，有助促進循環

懶人快速妝容Step 2：消腫感底妝＋簡單修容

懶人快速妝容 Step 2 ：消腫感底妝＋簡單修容 底妝與輪廓塑造同步進行，令氣色即時提升。 霧面底妝優先：選用啞光粉底，可避免珠光效果突顯面部浮腫。

基礎修容：於下顎線、鼻側及眼窩位置輕掃霧面米棕色或陰影色，營造自然立體感。 同時控制粉底分量： 全臉只需薄塗一層，先用粉底掃推開，再用粉撲輕拍定妝

上妝後可稍為拉遠距離檢視，只針對黑眼圈或痘印重點遮瑕

細微瑕疵毋須完全遮蓋，保留自然肌感更顯清爽

懶人快速妝容Step 3：腮紅液打造全臉好氣色

懶人快速妝容 Step 3 ：腮紅液打造全臉好氣色 想慳時間，一支腮紅液已經可以完成半個妝容。 選擇質地清爽、水潤且不黏膩的款式

顏色以低飽和自然色調為佳

輕點於眼下、眼皮及下巴位置，再用手指或粉撲拍開 效果重點： 可直接當眼影使用，省去眼妝步驟

為面色增添自然紅潤感

妝容色調一致，更顯乾淨柔和

下巴位置輕掃有助提升減齡感

懶人快速妝容Step 4：用眼影代替眼線

懶人快速妝容 Step 4 ：用眼影代替眼線 在已完成基礎眼部打底後，只需簡單加強眼部輪廓即可。 使用深棕色眼影代替眼線，妝感更柔和自然

由眼尾向眼頭輕輕描繪，令眼尾輪廓更突出

下眼線只需沿睫毛根部描畫至黑眼珠中段 好處： 操作簡單，適合趕時間使用

減低失手機會，易於修正

有助修飾腫眼，提升眼神 就算時間有限，只要掌握以上方法，都可以在短時間內完成自然、清新又有精神的日常妝容，輕鬆應對忙碌的早晨。



PAUL & JOE | 限量版防曬絲絨蜜粉餅套裝 SPF50

編輯好物推介 : PAUL & JOE | 限量版防曬絲絨蜜粉餅套裝 SPF50 今年夏季，PAUL & JOE 隆重呈獻全新限量版 「防曬絲絨蜜粉餅套裝 SPF50+ PA++++」，將法式美學、頂級防護與卓越妝效完美融合。套裝包含外觀印有經典貓咪圖案的防曬絲絨蜜粉餅及同款設計化妝袋，兼具時尚與實用，CP值極高，必定掀起搶購熱潮。



Bobbi Brown | 柔膚多效美肌棒 果凍肌水光棒

Bobbi Brown | 柔膚多效美肌棒 果凍肌水光棒 果凍肌水光棒 將色彩、輪廓與光澤融為一體，一筆即可瞬間完成胭脂、修容及提亮，為妝容瞬間注入自然好氣色。輕抹即添上細膩氣色與自然立體感，層疊推抹亦能隨心調整妝效，在柔霧與水潤光澤之間達至平衡，呈現乾淨、不著痕跡的高級妝感。

TOM FORD | 璀璨琉光柔霧胭脂霜

TOM FORD | 璀璨琉光柔霧胭脂霜 璀璨琉光柔霧胭脂霜以絲絨慕絲質感打造輕盈柔滑的妝感體驗，水潤液態配方一抹即融於肌膚，輕易推開並瞬間化作雲霧般的柔霧妝效，為雙頰添上如陽光輕吻的自然紅潤。靈感源自日落黃金時刻的暖調光影，推出六款迷人色調，無論想打造低調自然的清透妝感，還是更立體亮眼的夏日氣息，都能輕鬆呈現。其霧面白金色調包裝亦展現 TOM FORD Soleil 的標誌性色彩美學。

M.A.C | 全新亮肌水感修容液

M.A.C | 全新亮肌水感修容液 以亮澤的液態修容，捕捉屬於你的靈動光采。全新亮肌水感修容液採用輕透水感配方，可隨意疊加加強妝效。能柔和勾勒輪廓，同時瞬間提亮，呈現自然透亮的日曬光澤。4款以黃昏溫暖的陽光為靈感的色調，質地水潤剔透，蘊含細緻的炫彩微粒，透出如沐浴在夕陽下的耀目光彩，綻放低調卻精緻的折射光感。以超高延展度且易於暈染的亮澤配方，這款革命性的煥采新作讓你自由掌控妝效與調節色澤深淺。不論是疊加粉狀或液態產品均能完美融合，讓你輕鬆進行局部提亮、修飾輪廓或塑造古銅光感，打造如陽光親吻般的健康膚色。

Guerlain | KISSKISS 親親蜂燦亮彩盈潤唇彩

Guerlain | KISSKISS 親親蜂燦亮彩盈潤唇彩 全新 KISSKISS親親蜜漾潤唇油注入蜂蜜和環肽，定會讓您驚喜不已。 豐潤配方蘊含91% 天然來源成分，一抺發揮保濕作用

滋潤雙唇持續24小時

同時提供12小時亮澤豐唇功效