AIRSIDE寵物健康嘉年華 獸醫專科講座/戶外市集/皮下注射實作工作坊

毛孩精神好、胃口佳，不少主人便以為牠們身體無恙，卻往往忽略了疾病早期的隱藏徵兆。由Mars Veterinary Hospital聯同Royal Canin及寵物健康聯盟（Pet Health Alliance）主辦的「寵物健康嘉年華 The Pet Wellness Carnival」，將於本周末5月16至17日（周六、日）在啟德AIRSIDE舉行，標榜以獸醫專業知識為核心，有別於一般玩樂式寵物活動，專注教育主人掌握預防護理技巧。
戶外市集：營養試食包/迷宮測試犬隻腦部健康
活動分為兩大部分。地下戶外嘉年華於中午12時至下午6時免費開放，主人可攜同寵物入場。現場設有Q-Pets寵物市集供選購優質寵物食品及用品，亦有Royal Canin Club提供營養試食包（數量有限，送完即止），以及寵物健康聯盟駐場分享實用健康貼士。
另外，現場亦會有由神經科專科獸醫認證的「犬隻認知障礙症（CCD）迷宮」，主人可帶愛犬即場參與互動測試，了解犬隻腦部健康狀況、關節活動問題，以及如何透過營養支援作早期介入。
此外，著名雀鳥飼料品牌Harrison's Bird Foods聯同大圍寵物醫院亦會駐場，教授主人拆解食品標籤、按品種及年齡為雀鳥挑選合適糧食。現場同時設有360°寵物寫真體驗供免費拍攝，以及香港動物基金領養日，讓市民即場與待領養動物互動。
獸醫專科講座及皮下注射工作坊
教育日部分則於AIRSIDE 27樓舉行，由5位專業獸醫以廣東話深入講解貓狗常見健康問題及照護策略。另外還有很實用的皮下注射實作工作坊。不少患有腎病、糖尿病等慢性病的寵物需每天注射皮下水，工作坊讓主人在專業獸醫護士指導下，逐步學習正確皮下輸液技巧，並即場實習，以便日後在家中自信地為毛孩進行日常治療。
*講座及工作坊均需預先登記，場地不可攜帶寵物。每個講座名額50位，收費每位80港元；皮下注射工作坊名額有限，每位150港元，收益將全數撥捐香港動物基金作慈善用途。
寵物健康講座資訊表
主題
內容
主講獸醫
《貓慢性腎病 —— 沉默但關鍵的疾病》
貓奴必聽！慢性腎病是中老年貓常見「隱形殺手」，講座會講解早期症狀、家居監測方法、Royal Canin 腎臟護理配方如何延緩病情，以及日常飲食與水分管理的實用策略。
Dr Maggie Ng
Creature Comforts Veterinary Group
《搔癢解碼 —— 痕背後的真正原因》
針對香港常見的皮膚搔癢問題，分析過敏、寄生蟲、感染等成因，並分享 Royal Canin 營養如何從飲食層面支援皮膚屏障健康，減少復發。
Dr Kaylen Kwan
Creature Comforts Veterinary Group
《腸胃道警訊不可忽視：嘔吐與腹瀉看似相同，背後成因大不同》
建立腸胃問題的判斷與處理邏輯，腸胃問題是最常見的臨床主訴之一——但「嘔吐」和「腹瀉」只是症狀，背後成因可能截然不同。真正的關鍵在於：找到原因，才能對症下藥。
Dr Sandy Kow
寵心動物診所
《口腔健康：及早察覺，守護牙齦與牙齒》
口腔問題如何影響整體健康，口腔健康問題往往被忽視，但牙周病可以影響心臟、腎臟等器官。及早識別是關鍵。
Dr Erika Vernia
大圍寵物醫院
《不只是老化 —— 早期健康警號》
拆解日常看似「正常」的行為（如食慾減退、活動減少、飲水變化），其實可能是疾病早期訊號。結合臨床案例，教主人如何區分正常老化與潛在問題，及早求醫。
Dr David Quach
Creature Comforts Veterinary Group
「寵物健康嘉年華 The Pet Wellness Carnival」
教育日講座/工作坊報名按此
日期：2026年5月16-17日（星期六、日）
地點：啟德AIRSIDE
時間：地下戶外嘉年華 12:00-18:00
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