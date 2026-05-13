AIRSIDE寵物健康嘉年華 獸醫專科講座/戶外市集/皮下注射實作工作坊

毛孩精神好、胃口佳，不少主人便以為牠們身體無恙，卻往往忽略了疾病早期的隱藏徵兆。由Mars Veterinary Hospital聯同Royal Canin及寵物健康聯盟（Pet Health Alliance）主辦的「寵物健康嘉年華 The Pet Wellness Carnival」，將於本周末5月16至17日（周六、日）在啟德AIRSIDE舉行，標榜以獸醫專業知識為核心，有別於一般玩樂式寵物活動，專注教育主人掌握預防護理技巧。

戶外市集：營養試食包/迷宮測試犬隻腦部健康

活動分為兩大部分。地下戶外嘉年華於中午12時至下午6時免費開放，主人可攜同寵物入場。現場設有Q-Pets寵物市集供選購優質寵物食品及用品，亦有Royal Canin Club提供營養試食包（數量有限，送完即止），以及寵物健康聯盟駐場分享實用健康貼士。

另外，現場亦會有由神經科專科獸醫認證的「犬隻認知障礙症（CCD）迷宮」，主人可帶愛犬即場參與互動測試，了解犬隻腦部健康狀況、關節活動問題，以及如何透過營養支援作早期介入。