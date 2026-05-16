屯門人氣手工意粉店大廚 聯結6大樂隊搞熱血ACG Bandshow

屯門人氣手工意粉店half兼花華和食屋大廚Jack Law，也是熱血band友，最近與其他搞手合辦「BandｘBand 3.0 — ACG Bandshow」，聯結本地6組實力派樂隊，將於8月29日（星期六）在大埔uTheatre黑盒劇場演奏，帶領樂迷一次過體驗從電音炸場到叛逆咆哮的音樂張力，向少女樂團經典名曲致敬。
Frequentia Cordis
玩電音搖滾風格
今次ACG Bandshow，由本地6隊band精心還原RAS的電音炸場、Ave Mujica的華麗黑暗、GBC的叛逆咆哮，還有LoveLive同Band-Maid等多首名曲。
大廚Jack與四位隊友組成Frequentia Cordis，主打結合電子合成器與金屬搖滾的「電音Metal Rock」，風格深受Raise A Suilen (RAS)薰陶。Jack負責電結他，即使兼顧兩邊餐飲生意，自家製作意粉又自製拉麵，非常困身忙碌，兩年來卻仍堅持抽時間發展音樂興趣，每個月與隊友至少2-3次一齊夾band。今次公演更邀得客席樂手Jerry和客席主唱Nam加盟，演奏強烈的Electro Beats與舞曲律動，希望為現場觀眾帶來震撼的視覺與聽覺體驗。
Tastify
多元風格改編熱門動漫歌曲
樂隊Tastify於2025年初成軍，由六位熱愛動漫音樂的夥伴組成ACG / J-Rock Band。樂隊名結合「品味」與「串流」的意思，寓意將成員心中的音樂美學透過旋律分享予大眾。樂隊擅長以多元風格改編熱門動漫歌曲，致力跳出框架，演繹自家的音樂態度。
But Nothing Happened
融合動漫名曲與日系搖滾能量
自2018年成立以來，以高水準的演奏和充滿感染力的表演活躍於港台兩地。樂隊風格融合熱血動漫名曲與日系搖滾能量，曾為多位Vtuber及藝人擔任伴奏。今次將傾力呈現少女樂團的音樂靈魂。
八點糖
曲目貫穿「生活百味」
「八點糖」成員早上8時聚在一起夾band，是生活中最珍貴的一點甜味。他們希望透過舞台抹去現實的苦澀，曲目貫穿「生活百味」，感受過現實痛苦後，即使帶著傷疤，仍要吶喊向未來前行。
KTRSS
熱愛ACG文化少女樂隊
樂隊由五位熱愛ACG文化的少女組成，著重成員之間的默契配合演繹歌曲。今次特別準備了多首耳熟能詳的日文名曲，期待與樂迷一同燃燒熱情，盡情享受音樂。
時謎艾爾瑪
帶樂迷沉醉旋律時空
「時謎」寓意迷失於時空之中，而「艾爾瑪」取名自ヨルシカ音樂故事中的少女，透過音樂邀請每一位「時空旅人」在韻律奏動的時刻，一同迷失在旋律的幻境中。
BandXBand 3.0-ACG Bandshow
日期： 8月29日（六）
時間： 18:00 - 22:00
地點： 大埔 utheatre 黑盒劇場
門票資訊（早鳥優惠至8月中）：
早鳥個人票$200，二人同行熱血票$360 (平均每人$180)
遲鳥個人票$250，$460二人同行
加購限定應援毛巾$30
購票詳情參閱IG@bandxband_show
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