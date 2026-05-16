屯門人氣手工意粉店大廚 聯結6大樂隊搞熱血ACG Bandshow

屯門人氣手工意粉店half兼花華和食屋大廚Jack Law，也是熱血band友，最近與其他搞手合辦「BandｘBand 3.0 — ACG Bandshow」，聯結本地6組實力派樂隊，將於8月29日（星期六）在大埔uTheatre黑盒劇場演奏，帶領樂迷一次過體驗從電音炸場到叛逆咆哮的音樂張力，向少女樂團經典名曲致敬。

Frequentia Cordis

玩電音搖滾風格

今次ACG Bandshow，由本地6隊band精心還原RAS的電音炸場、Ave Mujica的華麗黑暗、GBC的叛逆咆哮，還有LoveLive同Band-Maid等多首名曲。

大廚Jack與四位隊友組成Frequentia Cordis，主打結合電子合成器與金屬搖滾的「電音Metal Rock」，風格深受Raise A Suilen (RAS)薰陶。Jack負責電結他，即使兼顧兩邊餐飲生意，自家製作意粉又自製拉麵，非常困身忙碌，兩年來卻仍堅持抽時間發展音樂興趣，每個月與隊友至少2-3次一齊夾band。今次公演更邀得客席樂手Jerry和客席主唱Nam加盟，演奏強烈的Electro Beats與舞曲律動，希望為現場觀眾帶來震撼的視覺與聽覺體驗。