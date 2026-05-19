寵物絕育不只避孕 獸醫拆解最佳時機、健康風險與常見迷思

文：Karen Yeung 圖：吳康琦 鳴謝：HKCVC九龍西社區動物醫療中心DR.Suki 貓狗是否需要絕育，一直是不少主人關心的問題。有人擔心手術及麻醉風險，有人害怕寵物絕育後變胖、性格改變，亦有人認為只要避免繁殖便毋須接受手術。然而，絕育其實不只是單純「避孕」，更與動物的生殖健康、行為管理及長遠疾病風險息息相關。若能於合適年齡進行絕育，對不少貓狗而言，都有助降低多種常見疾病的發生機率。



絕育最基本的作用，是避免意外繁殖。尤其同時飼養多於一隻貓狗的家庭，若沒有做好繁殖控制，容易出現意外懷孕情況，增加飼養及照顧壓力。不過，相較於繁殖問題，絕育對健康帶來的影響往往更值得關注。 雌性動物完成絕育後，可有效避免子宮蓄膿等常見生殖系統疾病，同時能降低乳腺腫瘤風險。當中貓咪的乳腺腫瘤約八至九成屬惡性，若能於1歲前完成絕育，患乳腺腫瘤風險可下降約九成。雄性動物方面，絕育則有助減少睪丸疾病、前列腺肥大及前列腺發炎等問題。由於性荷爾蒙刺激減少，部分與發情相關的健康及行為問題亦會隨之下降。此外，已絕育的貓狗普遍較少因發情而頻繁外出，亦可減低走失、交通意外及與其他動物打架受傷的風險。

發情行為令主人困擾 除了預防疾病，發情所引起的行為問題，亦是許多主人選擇安排寵物絕育的重要原因。未絕育的公貓及公狗較容易出現噴尿霸地盤、情緒焦躁及頻繁外出的情況。當附近有異性動物時，部分公貓公狗甚至會因過度興奮而不停嚎叫、試圖外出、離家出走。 母貓發情頻率亦相當高，在繁殖季節期間，約每兩至三星期便可能進入一次發情期，期間持續鳴叫，對主人的日常生活造成相當大的影響。至於母狗，雖然通常一年只發情約兩次，但期間亦可能出現情緒變化及陰道出血等情況。 而牠們完成絕育後，大部分與發情相關的行為都會有所減少，情緒亦相對穩定。

絕育時間因品種與體型而異 絕育時間並非愈早愈好，而是需要按照物種、品種及體型作個別評估。一般家貓多建議於5至6個月大接受絕育；部分大型貓種，例如緬因貓，由於身體成熟速度較慢，可延後至6至8個月。 狗隻方面，小型犬通常於5至6個月已可安排絕育；大型犬則普遍建議待骨骼發育較成熟後，約1歲左右才進行。由於大型犬骨骼及關節發育期較長，若過早絕育，部分犬種可能增加髖關節、肩關節及手肘關節等發育問題風險，因此需要按個別犬種作評估。若絕育時間過遲，部分預防效果亦可能下降。例如雌性動物每經歷一次發情，乳腺便會持續受到荷爾蒙刺激，其後即使接受絕育，降低乳腺腫瘤風險的效果亦會逐步減弱。

絕育後變胖 與生活管理相關 不少主人最擔心的問題之一，是寵物絕育後容易肥胖。在完成絕育後，由於性荷爾蒙水平下降，動物對交配行為的關注減少，活動量有機會下降，同時食慾則可能增加，因此較容易體重上升。部分動物於絕育後，身體每日所需熱量亦會較以往下降。 不過，肥胖並非絕育的必然結果。只要主人適當控制寵物的熱量攝取、維持均衡飲食及足夠運動量，大部分都能維持理想體態。事實上，即使沒有絕育，缺乏運動及過度餵食同樣會導致肥胖。至於性格改變，多數只是寵物在絕育後與發情相關的焦躁及攻擊性減少，並不代表會完全改變原有個性。

子宮蓄膿可危及寵物生命 相比起絕育後的體重管理問題，未絕育所帶來的健康風險更值得重視。 其中，子宮蓄膿屬於中高齡未絕育母狗相當常見的急症之一。有研究指出，約四分之一未絕育母狗於10歲前有機會出現子宮蓄膿。當子宮內大量積聚膿液後，子宮會明顯脹大，嚴重時甚至可引發敗血症及休克，若未能及時接受手術治療，有機會危及生命。 此外，未絕育雄性動物長期受雄激素影響，亦可能增加前列腺疾病、盆底肌鬆弛及相關排便問題風險。從整體疾病預防角度而言，絕育普遍仍被視為利多於弊。

並非所有寵物都適合絕育 雖然大部分健康貓狗均適合接受絕育，但若本身患有其他疾病，則需要先完成身體評估。例如患有心臟病的動物，需要先評估麻醉風險；曾患有貓傳染性腹膜炎（Feline Infectious Peritonitis）的貓隻，獸醫一般則建議待病情穩定及停藥後，再考慮安排手術。另外，若動物本身存在肝功能或腎功能異常，亦需要於手術前接受進一步檢查，以確認身體能否承受麻醉及手術程序。

絕育屬長遠健康管理 對大多數寵物而言，絕育不只是單純的生殖控制，更屬於長遠健康管理的一環。及早於合適年齡接受絕育，有助降低多種生殖系統疾病及發情相關行為問題，同時減少部分高風險急症出現的機會。至於何時進行絕育最合適？宜提早諮詢獸醫，按照寵物的品種、年齡及整體健康狀況作綜合評估，再安排最適合的時間進行。