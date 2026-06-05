換毛季救星：一機KO浮毛、異味、過敏原

夏日熱辣辣，毛孩亦開始大換毛啦！臨近夏天通常是全年掉毛量的高峰，毛孩家庭就算日日用吸塵機、狂做清潔，全屋角落都仲會毛髮滿天飛，細小毛屑同塵蟎等混埋一齊，更可能成為過敏源頭。此外，異味亦是不少養寵家庭面對的困擾，從毛孩體味、貓砂盆，到狗狗如廁後的氣味，在潮濕悶熱的天氣下更加容易「留低唔走」，分分鐘影響全屋空氣質素。市面上雖然有各式各樣的「寵物空氣清新機」，但不少只著重基本淨化，未必能真正針對貓狗家庭的日常痛處，如掉毛、過敏原及異味等。Philips 針對毛孩家庭的需要，帶來兩款家居空氣管理好幫手，提升室內空氣質素之餘，同時解決家長與毛孩的煩惱，過一個清爽舒適的夏天！

貓奴必備：吸毛神器 一般空氣清新機以「吸入空氣中的微粒」為主，但對於貼地打滾、四處飛散的毛髮，往往未必吸得夠徹底。Philips Pet Buddy寵物吸毛空氣清新機(AC3360/10)，主打全方位吸毛，機身貼近地板，能夠同時吸清空中、地上毛髮，加上10倍速颶風級別風速1，使地面浮毛吸附率高達99%2，空中浮毛吸附率高達96.7%3，對於貓貓家庭及「掉毛季」尤其實用！ 設計上亦有不少貼心位，傳統圓形機身需依靠四邊入風，擺位稍有遮擋便可能影響氣流。而方形機身配合正面360°吸入，空氣循環不受阻，同時方便靠牆擺放及收納。加上自動閉合接毛板，關機後毛髮也不會直接掉落地上，減少二次污染，亦減少家長們收拾工夫，日常打理更方便！

創新「互動吸」功能 邊玩邊吸毛 原來吸毛都有得玩？Philips Pet Buddy內置創新的「互動吸」設計，用手機連接Philips Air+應用程式即可啟動多種互動設定，包括7種毛孩會感興趣的動物聲音，以及3種趣味燈光選擇，吸引毛孩靠近互動玩耍，提高吸毛效率。同時，Air+ 應用程式內亦可實時顯示空氣狀態，用家可根據不同情況切換模式，例如外出時開啟寵物吸毛模式，晚上開啟睡眠模式，兼顧潔淨與寧靜，讓主人和毛孩都更舒適。

三層複合式濾網 消除細菌、病毒及過敏原 寵物家庭最怕的往往不只是肉眼可見的毛髮，而是看不見、卻會影響呼吸與皮膚的微粒與過敏原。機內採用3層複合式濾網，前層濾網可水洗，過濾毛髮，第二層的納米級防護HEPA濾網，可去除99.97%細小至0.003微米的超微細粒子4，可高效去除5種寵物異味，包括寵物排泄物、口臭、汗液等，及超過99.9%細菌及病毒5和超過98%貓狗過敏原6。為了令淨化更貼近實際需要，機身配合AeraSense智能感測器，以每分鐘60,000次的速度自動檢測空氣中的有害污染物，並按實際空氣狀況調整運作，毋須用家時刻手動設定，亦能保持家中空氣潔淨。

10大寵物友善設計細節 對寵物家庭而言，一部好用的空氣清新機不只要有高效的過濾能力，更要經得起毛孩的生活習慣。Philips Pet Buddy以多個細節做到真正寵物友善，包括低至22dB睡眠噪音7，讓毛孩安心入睡；附設耐咬電線套，預防電線被咬損；前面板採用耐刮材質，不易刮花，同時容易清潔。加上小巧輕身與手提設計，方便在客廳、睡房或貓砂盆附近靈活移動。連包裝都照顧到「貓奴」心思——產品紙箱可循環再用，變身貓貓的窩心小屋，既環保又有趣，讓清新空氣以外，多一份生活小確幸。

狗奴必備：淨味除臭神器 相較貓貓，狗狗的排泄物或口臭帶來的異味較為濃烈，Philips寵物淨味抗敏除甲醛空氣清新機(A3681/10)特設Mixhole雙效技術，融合淨味及除甲醛配方，特別適合有狗狗或對氣味較敏感的家庭。 配備4層加厚活性碳濾網，可強效去除高達99%寵物異味8，特別針對寵物排泄物、口臭所產生的異味氣體。同時，不少家庭在裝修後或添置新家具時，都會擔心甲醛殘留。而濾網中的活性炭吸附甲醛之後，活性炭上的氨基便會快速與甲醛產生化學反應，將其轉化為對人體無害的物質，快速持久消除甲醛，甲醛去除率高達99%9，對新屋入伙、換新櫃或重新油漆後的空氣管理更安心。

自動浮毛清理 減少人手清潔工夫 另外，它亦是具備專利自動浮毛清理系統的寵物空氣清新機，設有每360小時智能啟動浮毛清理刮刷，亦可按需要以手動按鈕即時啟動，將附在前層濾網上高達99.5%浮毛10，清理到浮毛收集盒。免除主人定期動手清理的麻煩，同時減少已吸附的浮毛脫落而造成二次污染。不堵塞濾網下，更有效延長替換濾網的壽命。

Philips 針對寵物家庭的真實生活需要， Pet Buddy寵物吸毛空氣清新機以全面吸毛與互動吸設計，集中處理最令人頭痛的浮毛問題，讓空氣更潔淨；而寵物淨味抗敏除甲醛空氣清新機則以 Mixhole 雙效技術與加厚活性碳濾網，針對狗狗家庭常見的濃烈異味，並兼顧除甲醛需要，令新居入伙或添置新家具後也更安心。 無論你是「貓奴」還是「狗奴」，想提升家中空氣質素，其實關鍵在於選對能長期應對浮毛、過敏原與異味的空氣清新機。從此回家不再先聞到味道，亦不用日日為滿屋浮毛煩惱，讓家長與毛孩都能在同一個空間呼吸得更舒服、住得更自在。

即上 Philips 家電官方網上商店或指定零售商入手！ ​ Pet Buddy寵物吸毛空氣清新機AC3360/10 https://da.philips/4dOLJkD 寵物淨味抗敏除甲醛空氣清新機A3681/10 https://da.philips/43mSbL7 1 10倍速測試結果來自內部實驗室，基於強力吸毛檔，用風速測試儀測試出風口同一位置，有勁吸負壓聚毛風道的進風口風速比沒有該風道的風速數值的最高高10倍。 2地面沉降浮毛去除率測試結果來自內部實驗室。由於使用環境（例如地面距離機器的距離、地面的光滑程度等）、寵物數量、寵物毛髮特性（如粗細、軟硬、長度等）不同，實際使用效果會有差異。

3 空中浮毛去除率測試結果來自外部實驗室，依據團標測試得出。由於使用環境（比如地面距離機器的距離、地面的光滑程度等）、寵物數量、寵物毛髮特性（比如粗細、軟硬、長度等）不同，實際使用效果會有差異。 4第三方實驗室採用NaCl氣溶膠根據DIN71460-1/ISO11155-1標準對濾網進行0.003微米顆粒物去除效率的測試結果 5由第三方實驗室參照GB/T 18801-2022 空氣淨化器標準測試，開啟Turbo模式測試，在30立方米測試空間使用60分鐘，測試菌種為白色葡萄球菌，測得白色葡萄球菌去除率高達99.99%。由第三方實驗室參照GB/T 18801-2022 空氣淨化器標準測試，開啟Turbo模式測試，在30立方米測試空間使用60分鐘，測試菌種為大腸桿菌，測得大腸桿菌去除率大於99.99%。

6由第三方實驗室參照GB/T 18801-2022空氣淨化器標準測試，在30立方米實驗室中，機器以Turbo模式運轉60分鐘後，測試貓過敏原 Fel d1、狗過敏原 Can f1及及塵蟎過敏原 Der f1去除率 。實際使用場景中，可能因房屋面積、房屋通風情況、室外空氣情況、過敏原持續釋放等因素導致不同使用效果。 7 由第三方實驗室根據 GB/T 18801-2022 測試睡眠模式噪音水平。結果基於提交的樣本，並且不同單位之間可能略有不同。 8第三方實驗室參照GB/T 18801-2022空氣淨化器標準測試，在30立方米實驗室中，機器以Turbo模式運轉60/120分鐘後，測試得出。實際使用場景中，可能因房屋面積、房屋通風情況、室外空氣情況、氣體持續釋放等因素導致不同使用效果。

9第三方實驗室在機器以Turbo模式運轉60分鐘後測試得出，實際使用效果可能因使用環境、甲醛釋放情況等因素有所不同。 10數據來源於外部實驗室，測試本產品上前層濾網刮擦可刮除的毛髮比例。由於使用環境、寵物毛髮數量、毛髮特性（比如粗細、軟硬、長度等）不同，實際使用效果會有差異。