從周星馳到甄子丹｜香港電影資料館《對話西遊》專題 4K修復大話西遊/邵氏奇幻歌舞再現大銀幕

中國名著《西遊記》，陪伴無數人渡過童年。從降魔伏妖的奇幻冒險，到師徒四人深刻的情誼，是香港電影人源源不絕的靈感寶庫。為慶祝香港電影資料館25周年及「中華文化節2026」，康文署與電影資料館將於6月27日至7月11日，推出《對話西遊》專題節目。屆時將在東九文化中心劇院與資料館電影院，接力放映三組、共6部風格迥異的經典西遊改編作品。不論想重溫星爺的眼淚與笑聲、懷念六十年代邵氏風華，還是想體驗現代頂級特效，不容錯過這次專題放映。

焦點頭炮周星馳《大話西遊》 4K 數碼修復世界首映 「如果非要在這份愛加上一個期限，我希望是一萬年……」這句台詞響起，相信不少影迷都會起雞皮疙瘩。今次節目將世界首映由資料館全新4K數碼修復的《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》(1995)與《西遊記大結局之仙履奇緣》(1995)。導演劉鎮偉當年打破常規，把焦點放在周星馳飾演的孫悟空轉世成為山賊「至尊寶」的落難經歷，以及他對愛情的執迷與宿命。當大銀幕以極致細膩畫質重現至尊寶的嬉笑怒罵、紫霞仙子的深情凝望，讓觀眾在戲院裡再度淚目。

六十年代邵氏奇幻黃梅調歌舞西遊片 時空倒流回1966年，那是大片廠雄霸一方的黃金時代。邵氏兄弟出品的《西遊記》(1966)與《鐵扇公主》(1966)，憑藉華麗服裝、考究布景和當時極具突破性的特技，展現強大製作實力。有趣是飾演孫悟空的岳華，竟然在戲裡唱起了黃梅調。 而在《鐵扇公主》中嶄露頭角的鄭佩佩與何琍琍，飾演美艷的白骨精，兩人不但打鬥動作流暢精彩，更不時載歌載舞。電影將古典名著融入歌舞片奇幻風貌，反映老香港電影人的大膽與創新。

甄子丹衝破南天門 鞏俐霸氣詮釋最慘白骨精 香港導演鄭保瑞，用現代科技賦予西遊新生命。《西遊記之大鬧天宮》(2014)將先進電腦特效，與港產片自成一格的動作設計完美結合。由甄子丹飾演的孫悟空，在戲中飽受二郎神欺壓，最後怒衝南天門，他細膩演繹的齊天大聖，令角色增添一股純樸血性。 在《西遊記之孫悟空三打白骨精》(2016)中，影后鞏俐飾演的白骨精，更是驚艷觀眾，無論是她華麗現身，還是打鬥時的特效，都將女性輕柔、嫵媚與霸氣展現得淋漓盡致。電影貼心為這個傳統反派，增添一段悲慘往事，解釋了她為何決意墜入魔道，人性化的改編為經典故事，注入了現代平權與同理心。

第一組 6月27日(星期六)

東九文化中心劇院 下午3時 《西遊記第壹佰零壹回之月光寶盒》(4K數碼修復版) 下午7時30分 《西遊記大結局之仙履奇緣》

(4K數碼修復版) 第二組 7月4日(星期六)

香港電影資料館電影院 下午1時30分 《西遊記》 下午5時 《鐵扇公主》 第三組 7月11日(星期六)

香港電影資料館電影院 下午1時30分 《西遊記之大鬧天宮》 下午5時 《西遊記之孫悟空三打白骨精》 《對話西遊》搶票攻略與節目詳情： 開售日期：5月22日(星期五)於城市售票網正式發售

放映地點與票價： 東九文化中心場次：$70 香港電影資料館場次：$60 超值購票優惠：凡購買同一組別不同場次的正價門票兩張或以上，即可享八折優惠！ 查詢：3166 1288