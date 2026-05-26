千禧新世界香港酒店The Lounge $298兩小時無限暢飲八款精選美酒 $498品鑒全新季節性葡萄酒組合

千禧新世界香港酒店The Lounge近期推出全新季節性葡萄酒品鑒組合，由即日起至6月30日，以$498即可品試來自馬恩河谷著名酒莊Champagne Marc Hébrart的三款佳釀。這些酒款包括Marc Hébrart 1er Cru Blanc de Blancs Brut NV、Marc Hébrart Coteaux Champenois Blanc 2022以及Marc Hébrart Coteaux Champenois Mareuil Rouge 2023，展現香檳區在全球暖化影響下的多樣風味。此外，亦可選擇額外加享一款精選佳釀，體驗更豐富的層次。

另一亮點是來自中國雲南高海拔地區的木杺酒莊（Domaine Muxin）品鑒組合（$628），以紅白酒展現其獨特風土特性，土壤複雜度賦予酒款深邃的層次感。此外，每晚七時半起，The Lounge更提供兩小時無限暢飲套餐（$298/位），包含八款來自南美的精選美酒，搭配現場爵士樂表演，營造出優雅氛圍。