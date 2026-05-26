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生活
出版：2026-May-26 13:15
更新：2026-May-26 13:15

$228起AIRSIDE Cafe半自助周末brunch實試 任食手工麵包/沙律/煙三文魚/芝士凍肉拼盤

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Joe22

$228起AIRSIDE Cafe半自助周末brunch實試 任食手工麵包/沙律/煙三文魚/芝士凍肉拼盤

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打工仔平日工作辛勞，趁周末放假輕輕鬆鬆食個brunch慰勞自己！啟德AIRSIDE Cafe剛剛於5月16日推出「The Kai Tak Social」主題兩小時周末半自助早午餐，$228就可以任食超過廿款自助餐出品。記者日前親身實試，體驗一下是否豐富多嘢食！

健康出品必食三款鷹嘴豆泥

「The Kai Tak Social」半自助早午餐逢星期六、日及公眾假期上午11時至下午3時供應，兩小時自助餐區任食，包括數款手工麵包、是日熱湯、精選前菜、新鮮沙律、煙三文魚、精選凍肉拼盤、芝士拼盤及水果。記者於5月25日(佛誕假期)正午12時來，看見有不少健康食物，如高蛋白質的三款鷹嘴豆泥分別有腰果、南瓜及紅菜頭口味，俱豆味濃郁。沙律蔬菜新鮮配搭豐富，除了藜麥黑鷹嘴豆沙律、青木瓜沙律之外，自選雜錦沙律菜區提供多達14款配料，如杏脯、杏仁、橄欖、南瓜籽、風乾甜薯等。前菜有水牛芝士蕃茄、漬甜椒、烤翠玉瓜伴希臘菲達芝士、烤焗香料南瓜配羅勒青醬及哈里薩辣醬，偏向地中海風味。

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04. AIRSIDE Cafe The Kai Tak Social 2 Hour Semi Buffet Weekend Brunch The Buffet Stage 08. AIRSIDE Cafe Premium selections of Smoked Salmon, Charcuterie Platter and artisanal cheeses 07. AIRSIDE Cafe Various cold appetizers and fresh salad options 05. AIRSIDE Cafe Artisanal breads and soup of the day Bread Jam Soup1

實試：煙三文魚高質！

當中煙三文魚是餐飲集團自家煙熏製作，吃得出高質，三文魚肉質柔軟，魚油適中，煙熏味輕柔。Brie Cheese(布里芝士)佐以杏脯漬糖漿，增添麥芽風味。他cold cut及芝士拼盤整體中規中舉。麵包如烘得夠熱效果會更佳，南澳家庭式農場生產的士多啤梨果醬質素不俗，士多啤梨味自然不死甜。如食夠三碟再加碗湯應該夠飽。

Salmon Cheese Appetizer 06. AIRSIDE Cafe Fresh salad greens with various dressings and condiments

$278起連主菜及甜品拼盤

想吃得豐富可追加主菜、甜品拼盤及餐茶($278起)，主菜有近10款選擇，如經典全日早餐、魯賓三文治(鹹牛肉瑞士芝士酸菜餡)、辣椒蟹肉炒蛋多士，均配搭手工酸種麵包。素食人士則可選擇野菌扁意粉。記者見自助餐可任食手工麵包，主菜另選千歲豬($358)，配搭甘薯、烤西蘭花苗、水果泡菜及柚子泡沫；同伴友人就吃Black Cod(真鱈魚)，配柚子焦糖洋蔥、茴香醬、白蘿蔔及香橙醬油，兩款主菜醬汁風味均獨特，鱈魚夠嫩滑，火候控制得宜。

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另加$18升級特色啡茶

記者吃的甜品拼盤有葫蘆形狀馬卡龍、法式蛋白餅、小件裝蛋糕及雪糕；而餐飲另加$18可升級手調咖啡，如焦糖布甸、榛子、鹹焦糖等風味咖啡；又或可可紅茶、香茅排毒茶、士多啤梨忌廉茶等，飲品頗有特色。另加$88更可2小時無限暢飲無酒精飲品，包括幻彩獨角獸無酒精雞尾酒、多款果汁、汽水。另加$188就可2小時任飲酒精飲品。

Coffee Dessert

兒童菜單送雪糕果汁

Cafe亦專為3至12歲身高150厘米以下的小童而設兒童菜單($158)，包括一款自選主菜如肉醬意粉、卡邦尼意粉、炸魚薯條或炸雞柳配薯條。每份兒童餐均附送雲呢拿意式雪糕配爆谷及棉花糖，以及汽水、果汁、冷熱朱古力或「Unicorn」無酒精雞尾酒一杯。兒童菜單設計成飛機插圖填色枱墊，讓小孩也可玩樂。

Table

Cafe開放式設計，格調輕鬆悠閒。

AIRSIDE Cafe

地址：九龍啟德協調道2號AIRSIDE 322及323號舖

電話：21171912

官方網站

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