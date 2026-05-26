$228起AIRSIDE Cafe半自助周末brunch實試 任食手工麵包/沙律/煙三文魚/芝士凍肉拼盤

打工仔平日工作辛勞，趁周末放假輕輕鬆鬆食個brunch慰勞自己！啟德AIRSIDE Cafe剛剛於5月16日推出「The Kai Tak Social」主題兩小時周末半自助早午餐，$228就可以任食超過廿款自助餐出品。記者日前親身實試，體驗一下是否豐富多嘢食！

健康出品必食三款鷹嘴豆泥 「The Kai Tak Social」半自助早午餐逢星期六、日及公眾假期上午11時至下午3時供應，兩小時自助餐區任食，包括數款手工麵包、是日熱湯、精選前菜、新鮮沙律、煙三文魚、精選凍肉拼盤、芝士拼盤及水果。記者於5月25日(佛誕假期)正午12時來，看見有不少健康食物，如高蛋白質的三款鷹嘴豆泥分別有腰果、南瓜及紅菜頭口味，俱豆味濃郁。沙律蔬菜新鮮配搭豐富，除了藜麥黑鷹嘴豆沙律、青木瓜沙律之外，自選雜錦沙律菜區提供多達14款配料，如杏脯、杏仁、橄欖、南瓜籽、風乾甜薯等。前菜有水牛芝士蕃茄、漬甜椒、烤翠玉瓜伴希臘菲達芝士、烤焗香料南瓜配羅勒青醬及哈里薩辣醬，偏向地中海風味。

實試：煙三文魚高質！ 當中煙三文魚是餐飲集團自家煙熏製作，吃得出高質，三文魚肉質柔軟，魚油適中，煙熏味輕柔。Brie Cheese(布里芝士)佐以杏脯漬糖漿，增添麥芽風味。他cold cut及芝士拼盤整體中規中舉。麵包如烘得夠熱效果會更佳，南澳家庭式農場生產的士多啤梨果醬質素不俗，士多啤梨味自然不死甜。如食夠三碟再加碗湯應該夠飽。

$278起連主菜及甜品拼盤 想吃得豐富可追加主菜、甜品拼盤及餐茶($278起)，主菜有近10款選擇，如經典全日早餐、魯賓三文治(鹹牛肉瑞士芝士酸菜餡)、辣椒蟹肉炒蛋多士，均配搭手工酸種麵包。素食人士則可選擇野菌扁意粉。記者見自助餐可任食手工麵包，主菜另選千歲豬($358)，配搭甘薯、烤西蘭花苗、水果泡菜及柚子泡沫；同伴友人就吃Black Cod(真鱈魚)，配柚子焦糖洋蔥、茴香醬、白蘿蔔及香橙醬油，兩款主菜醬汁風味均獨特，鱈魚夠嫩滑，火候控制得宜。

另加$18升級特色啡茶 記者吃的甜品拼盤有葫蘆形狀馬卡龍、法式蛋白餅、小件裝蛋糕及雪糕；而餐飲另加$18可升級手調咖啡，如焦糖布甸、榛子、鹹焦糖等風味咖啡；又或可可紅茶、香茅排毒茶、士多啤梨忌廉茶等，飲品頗有特色。另加$88更可2小時無限暢飲無酒精飲品，包括幻彩獨角獸無酒精雞尾酒、多款果汁、汽水。另加$188就可2小時任飲酒精飲品。

兒童菜單送雪糕果汁 Cafe亦專為3至12歲身高150厘米以下的小童而設兒童菜單($158)，包括一款自選主菜如肉醬意粉、卡邦尼意粉、炸魚薯條或炸雞柳配薯條。每份兒童餐均附送雲呢拿意式雪糕配爆谷及棉花糖，以及汽水、果汁、冷熱朱古力或「Unicorn」無酒精雞尾酒一杯。兒童菜單設計成飛機插圖填色枱墊，讓小孩也可玩樂。

AIRSIDE Cafe 地址：九龍啟德協調道2號AIRSIDE 322及323號舖 電話：21171912 官方網站