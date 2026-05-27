邊買衫邊嘆咖啡 D-mop尖沙咀新店引入 LOOP KULTURE 咖啡店 消費滿指定金額送禮品

終於可以邊行街邊嘆啡！最近，時尚潮物店D-mop設於尖沙咀K11 Art Mall的分店以全新面貌登場，新店更首度引入本地人氣咖啡店LOOP KULTURE，把時裝、生活與餐飲元素融合，打造一站式潮流生活空間。

人氣咖啡店成新店亮點

人氣咖啡店成新店亮點 新店焦點落在LOOP KULTURE所帶來的餐飲體驗。店內設有開放式用餐空間，顧客可以一邊品嚐咖啡，一邊慢慢挑選心儀單品，真正做到「邊行街邊嘆啡」。店內主打多款精品咖啡與輕食，包括LOOP咖啡、玉桂維也納、巴西莓碗、煙熏三文魚配椰菜花泥酸種麵包，以及焦糖法式吐司配伯爵茶意式雪糕等，進一步將時尚、味覺與慢活體驗連結起來。

時裝＋美容＋咖啡 三位一體生活概念 新店設計會走都市綠洲路線，以灰色藝術牆和復古金屬材質為基調，配合深色木材、綠色大理石與綠色絲絨等元素，營造出強烈而不失層次的視覺效果。 作為本地潮流指標之一，D-mop今次新店繼續網羅多個備受注目的前衛設計師品牌，包括Andersson Bell、Avavav、Charles Jeffrey Loverboy、EgonLab等。同場亦加入多個可持續家居及護膚品牌，如Frama、Cellcosmet、Verden、Votary和Terre de Mars，令選物範圍由服飾延伸至生活品味層面。

開幕尊享禮遇 為慶祝新店盛大開幕，顧客凡在 D-mop 或 LOOP KULTURE 消費滿指定金額，可獲贈限定 D-mop 開幕禮品： D-mop 多用途精緻木盤： 專為生活儀式感而設計，一面設有LOOP KULTURE 杯墊凹槽，可用作盛載餐點；亦可作為時尚家居擺設，收納鑰匙、眼鏡及時尚首飾配件等日常必備品。(數量有限，送完即止)。 店舖資料： 地址： 尖沙咀河內道 18 號 K11 藝術購物館地下 G18-G19 號舖