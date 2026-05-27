CHIIKAWA聯乘DONKI全新系列 DONKI企鵝帽造型6.6登場！一文睇全系列商品+開售詳情

日本唐吉訶德(DONKI)宣布，與日本超人氣動漫《CHIIKAWA》展開聯乘活動！是次活動最搶眼有DONKI企鵝帽造型的角色大公仔及吊飾公仔，以及多款角色的豹紋睡衣吊飾公仔，另有一系列極具收藏價值的限定商品。全線新品預定於6月6日10:00起於日本開賣，各位準備去日本旅遊的粉絲即睇詳情！
CHIIKAWA x DONKI造型公仔登場
今次CHIIKAWA與DONKI聯乘系列為獨家限定設計，只能在日本DONKI門市才能入手！當中必買戴上DONKI招牌吉祥物「Donpen君」帽子的角色產品，「ちいかわ ドンペンなBIGぬいぐるみ」大公仔一共三款，三位主要角色Chiikawa、小八及兔兔齊齊戴上企鵝帽造型與各位見面！50公分的大公仔，治癒感十足，粉絲必買珍藏！另外更推出三款「Donpen君」帽子造型設計的吊飾公仔，小巧吊飾同樣有3個款式，掛在包包上低調得來又極具辨識度。
除了經典的企鵝造型，今次聯乘還帶來了另一款充滿DONKI味的幽默設計，8位角色化身為「CHIIKAWA 豹紋睡衣吊飾」，穿上DONKI味十足的華麗豹紋睡衣，呈現出搞笑又可愛的魅力。
生活雜貨與美妝用品同步開賣
除了必搶的大公仔與吊飾公仔之外，是次系列更推出多款實用的日常小件與美妝用品，率先入手全套4款的護甲油，包裝印有聯乘限定圖案，收藏價值極高。日常必備的髮帶亦推出8款選擇，柔軟質地配上可愛造型，讓人在家也能保持好心情。
收納控則不能錯過收納包，今次共推出全3款的貝殼型網布收納包，半透明的網布設計方便看清內裡物品；另外還有全3款的方形企鵝收納包，非常適合當作化妝包或旅行收納袋使用。另有粉撲、隱形眼鏡盒、眼影盤、卸妝膏、面膜等商品。
開賣詳情
今次系列將於6月6日10:00起日本全線DONKI有售(部份門店未必進貨)，每人每款商品限購1個，不同角色款式將視為不同商品。