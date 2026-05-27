CHIIKAWA聯乘DONKI全新系列 DONKI企鵝帽造型6.6登場！一文睇全系列商品+開售詳情

日本唐吉訶德(DONKI)宣布，與日本超人氣動漫《CHIIKAWA》展開聯乘活動！是次活動最搶眼有DONKI企鵝帽造型的角色大公仔及吊飾公仔，以及多款角色的豹紋睡衣吊飾公仔，另有一系列極具收藏價值的限定商品。全線新品預定於6月6日10:00起於日本開賣，各位準備去日本旅遊的粉絲即睇詳情！

CHIIKAWA x DONKI造型公仔登場

今次CHIIKAWA與DONKI聯乘系列為獨家限定設計，只能在日本DONKI門市才能入手！當中必買戴上DONKI招牌吉祥物「Donpen君」帽子的角色產品，「ちいかわ ドンペンなBIGぬいぐるみ」大公仔一共三款，三位主要角色Chiikawa、小八及兔兔齊齊戴上企鵝帽造型與各位見面！50公分的大公仔，治癒感十足，粉絲必買珍藏！另外更推出三款「Donpen君」帽子造型設計的吊飾公仔，小巧吊飾同樣有3個款式，掛在包包上低調得來又極具辨識度。

除了經典的企鵝造型，今次聯乘還帶來了另一款充滿DONKI味的幽默設計，8位角色化身為「CHIIKAWA 豹紋睡衣吊飾」，穿上DONKI味十足的華麗豹紋睡衣，呈現出搞笑又可愛的魅力。