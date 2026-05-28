《葬送的芙莉蓮》首間期間限定店登陸圍方 8米芙莉蓮現身/香港限定新品/200+周邊登場

全港首間《葬送的芙莉蓮》期間限定店正式登陸圍方！限定店以香港美食為靈感，除了8米高巨型芙莉蓮首次現身外，更有完美還原動畫的立體「寶箱怪」打卡位。場內更推出以香港美食為主題的獨家首發限定周邊，一共逾200款周邊商品等著各位粉絲，更設集章活動及滿額即送活動，即睇詳情！

8米高巨大芙莉蓮+立體寶箱怪現身 各位粉絲注意！由2026年5月29日至6月7日期間，動漫聯動打造的全港首間《葬送的芙莉蓮》期間限定店，正式登陸圍方！限定店特設多個打卡位，當中有首次亮相的8米高巨大芙莉蓮吹氣公仔，以及百分百還原的立體「寶箱怪」，另外更設芙莉蓮香港美食系列打卡牆、Q 版角色咕𠱸牆、跨越時空的新舊勇者小隊立牌及經典動畫場景等等，想盡情打卡，就記得不要錯過機會！

獨家香港美食系列周邊 200+精品登場 除了多個打卡位，場內更集結超過200款精選周邊商品！當中必入手香港限定美食系列，以芙莉蓮為重點設計，結合多款香港美食元素：雞蛋仔、熱奶茶呼、菠蘿油等等，造型萌爆可愛！除了美食系列，店內更推出多元化精品，包括飲茶系列、魔法御守、大型玩偶、寶箱怪枕頭，以及芙莉蓮與寶箱怪收納袋等，從限量收藏品到日常實用小物一應俱全。

集章活動+滿額送禮活動 是次限定店特別推出香港站限定活動，帶來雙重驚喜！包括集章及滿額送禮活動，凡於限定店內任意消費，即可於蓋章區免費收集一次印章。香港站限定全新印章，共設五款圖案，分兩星期收集，極具收藏價值。另外，凡於店內消費並完成打卡，即有機會獲得限定贈品，包括貼紙、鐳射票及襟章，數量有限，送完即止。

《葬送的芙莉蓮》期間限定店 日期： 2026年5月29日至6月7日 時間：周一至五 12:00 – 21:00；周六、日及公眾假期 11:00 – 22:00；6月7 日11:00 – 20:00 地點：圍方 The Wai 商場 L2中庭