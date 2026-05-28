網上熱話｜西餐廳嗌5成熟驚見嫩粉色牛扒 疑似全生無煎過 網民：返咗石器時代

民以食為天，有時外出用膳只想品嚐一頓美食。然而，若上菜時發現食物與期望不符，確實會令人感到失望。早前，一名網民到連鎖西餐廳進餐時，便對自己點的五分熟牛扒感到震驚，全因盤上的牛扒呈現鮮嫩粉紅色，似乎未經煎烤便直接上桌，隨即引來大批網民搞笑留言。

樓主示點餐時，店員曾主動建議「會有粉紅色，使唔使幫你兩邊煎一煎佢」，樓主就指「唔使」，卻沒料到粉紅色的程度竟然如此誇張，令他「真係頂唔順，叫佢翻煎一下」。有吃過同款牛扒的網民分享照片表示「呢款牛扒不嬲都係咁㗎喎」，但有網民回應「你呢張相望落正常喎，樓主嗰張望落真係好似未煮過咁」。

網民爆笑留言

粉嫩的牛排引起網民熱烈討論。大部分網民都認為端上桌的牛扒「生得滯」、「唔似五成熟」，又紛紛笑稱「佢明明可以直接拖隻牛出黎俾你食，佢都偏偏切埋先俾你，算係咁啦」、「呢塊扒一係生，一係熟，咁咪五成囉」、「可能廚師們來自石器時代」。

不過，有網民解釋照片中的牛扒完全正常，「其實呢，呢舊係roast beef，肉既中心溫度係57度，一間咁大型既餐廳佢做左好多sop溫度一定準架啦，舊肉本身係嫩係滑，只係外圍冇燒返色姐」、「慢煮五成就係咁樣」。