八達通推EXO全球巡演珍藏版 6款限定卡印成員親筆簽名 6月1日起預訂

八達通聯同音樂串流平台JOOX宣布推出「EXO全球巡演珍藏版八達通」，配合韓團EXO將於6月13至14日在亞洲國際博覽館舉行的《EXO PLANET #6 – EXhOrizon》香港站演唱會。系列共設6款限定實體卡及6款手機卡面，每款均印有成員親筆簽名，實體卡售$168，6月1日起可透過八達通App及JOOX App優先預訂，演唱會當日亦設現場發售。
5位成員加團體款 EXhOrizon視覺風格貫穿設計
「EXO全球巡演珍藏版八達通」共推出6款限定實體卡，分別以成員KAI（金鍾仁）、D.O.（都暻秀）、SUHO（金俊勉）、SEHUN（吳世勳）、CHANYEOL（朴燦烈）及EXO團體形象為主題。每款卡面均印有對應成員的親筆簽名，設計概念源自EXhOrizon官方視覺系列，呈現EXO的專屬美學與宇宙觀，對粉絲而言既是日常交通工具，亦是具紀念價值的收藏品。
實體卡售$168附送JOOX VIP體驗碼
每張珍藏版八達通為成人版，售價$168（不設按金及儲值額），並附送14日JOOX App VIP體驗碼，讓用戶在演唱會前後均可串流收聽EXO完整音樂庫。發售安排分三階段進行：6月1日上午10時至6月12日下午5時可透過八達通App預訂；6月1日中午12時至6月12日中午12時可透過JOOX App預訂；而6月13至14日演唱會當日，上午8時起亦會於亞洲國際博覽館內7-Eleven便利店公開發售，方便未及預訂的粉絲即場購入。
手機卡面同步登場
除實體卡外，八達通同時推出6款手機八達通卡面，同樣涵蓋EXO團體及5位成員個人主題，採用EXhOrizon官方視覺風格設計。iPhone、Apple Watch及Android版八達通用戶均可於6月1日至9月1日期間，在八達通App內的卡面商店選購，每款售$38，自購買日起有效期為三年，讓粉絲每次拍卡消費都能看見偶像身影。
三大地標應援大屏同步上線 打卡熱點率先感受氣氛
配合今次發售及演唱會舉行，主辦方亦於多個人流旺點設置專屬線下應援大屏，地點包括尖沙咀加拿分道、H Zentre及旺角上海街，屆時將展示EXO演唱會主題視覺，粉絲可前往打卡留影，在演唱會正式開騷前率先投入應援氣氛。