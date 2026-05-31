八達通推EXO全球巡演珍藏版 6款限定卡印成員親筆簽名 6月1日起預訂

八達通聯同音樂串流平台JOOX宣布推出「EXO全球巡演珍藏版八達通」，配合韓團EXO將於6月13至14日在亞洲國際博覽館舉行的《EXO PLANET #6 – EXhOrizon》香港站演唱會。系列共設6款限定實體卡及6款手機卡面，每款均印有成員親筆簽名，實體卡售$168，6月1日起可透過八達通App及JOOX App優先預訂，演唱會當日亦設現場發售。

5位成員加團體款 EXhOrizon視覺風格貫穿設計

「EXO全球巡演珍藏版八達通」共推出6款限定實體卡，分別以成員KAI（金鍾仁）、D.O.（都暻秀）、SUHO（金俊勉）、SEHUN（吳世勳）、CHANYEOL（朴燦烈）及EXO團體形象為主題。每款卡面均印有對應成員的親筆簽名，設計概念源自EXhOrizon官方視覺系列，呈現EXO的專屬美學與宇宙觀，對粉絲而言既是日常交通工具，亦是具紀念價值的收藏品。

實體卡售$168附送JOOX VIP體驗碼

每張珍藏版八達通為成人版，售價$168（不設按金及儲值額），並附送14日JOOX App VIP體驗碼，讓用戶在演唱會前後均可串流收聽EXO完整音樂庫。發售安排分三階段進行：6月1日上午10時至6月12日下午5時可透過八達通App預訂；6月1日中午12時至6月12日中午12時可透過JOOX App預訂；而6月13至14日演唱會當日，上午8時起亦會於亞洲國際博覽館內7-Eleven便利店公開發售，方便未及預訂的粉絲即場購入。

