網上熱話｜小紅書列香港5大地區千祈唔好住 港人至愛荃灣都上榜：好嚴重！

香港天氣潮濕，近日有小紅書網民發文指香港因為十分潮濕，所以選擇居住環境亦需要多加考慮，並列出5大香港「千祈唔好住」的地區，未知你又是否同意呢？

不少人努力工作只為一個安樂窩，想有一個屬於自己的地方好好休息，所以居住環境和地區的確十分重要。近日，有小紅書網民就以「香港買房避坑、這5個區域濕度高到發霉」為題發文，直指香港因為濕度長期高企，十分容易有發霉等問題，因此在選擇居住地區時要多加注意。

小紅書列5大濕度高到發霉地區

雖然不少香港人鍾情荃灣區，連接地鐵多天橋，打風落雨都不怕，但小紅書網民就不認同，狠批荃灣「近海岸+地形封閉，水氣被困難擴散」，「低層單位常年陰冷，牆角發黑發霉，潮味散不掉」。

主要指柴灣和小西灣，「海風直灌濕到骨子裡」，容易「牆皮滲水，地板永遠黏腳，木質家具易變形」，更揚言「過敏體質慎選」。

發文者形容將軍澳為「全港濕度天花板」、「常年潮濕重災區」，因「東南臨海無遮擋，平坦地形水氣散不掉」，容易「衣服晾一周不乾，衣櫃霉菌泛濫，抽濕機24小時連軸轉」。

4.沙田

另一個深受香港人歡迎的地區亦被小紅書網民視為「地雷」，直指沙田「雖不臨海，但山谷丘陵地形，水氣難外流」，體感「空氣厚重憋悶，被褥永遠潮乎乎，易誘發呼吸道不適」。

5.大埔

發文者所指的是吐露港沿岸的大埔，東北海岸濕冷，春夏天「海風+濕氣雙重暴擊」，容易導致「濕冷刺骨、衣物難乾、全屋瀰漫霉味」。